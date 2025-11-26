SIR: अखिलेश यादव के गंभीर आरोप, तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटना चाहते हैं भाजपा और चुनाव आयोग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा किया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा और उत्तर प्रदेश में तीन करोड़ मतदाताओं के नाम काटने की तैयारी कर रही है।

लखनऊ में बुधवार को फिल्म 120 बहादुर फिल्म देखने के बाद अखिलेश यादव ने सघन वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग के साथ भारतीय जनता पार्टी तीन करोड़ मतदाताओं को नाम काटने की तैयारी में हैं। इनके एसआईआर को अपने ढंग से करवाने के दबाव में बीएलओ की जान जा रही है। उन्होंने कहा कि इनकी सरकार में ना सोशलिस्ट बचे हैं ना सेक्युलरिज्म बचा है।

अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर देखने के बाद कहा कि इस फिल्म को सभी युवाओं को देखना चाहिए कि कैसे हमारे जांबाजों ने चीन से मातृभूमि की रक्षा की। इस फिल्म ने हमारे तमाम जवान जो जोखिम भरा जीवन जी रहे उनकी याद दिलाई है, नई पीढ़ी को देखना चाहिए। अहीर जवानों की बहादुरी पर सब लोग गर्व करते हैं। हम पहली पॉलिटिकल पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि अहीर रेजिमेंट चाहिए। सभी समाज जो अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं उनकी रेजिमेंट बननी चाहिए।

सपा मुखिया ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार डिटेंशन सेंटर इसलिए बना रही है ताकि 2027 में जनता इनको डेंटेंशन सेंटर में भेज सके। इनकी सरकार में ना सोशलिस्ट बचे हैं ना सेक्युलरिज्म बचा है। हर पीड़ित, दुःखी और अपमानित व्यक्ति हमारे साथ है। वर्ष 2027 में पीडीए उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रहा है।