SIR in UP: एक दिन में चार लाख फार्म भरवाना चुनौती, आखिरी दिन कल
अलीगढ़ में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम तेजी से चल रहा है, जिसकी अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। 28 लाख में से लगभग 24 लाख फार्म भरे जा चुके ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम तेजी से चल रहा है। इस काम को पूरा करने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर है। अभी 28 लाख फार्म में से लगभग 24 लाख भरे गए हैं। एक दिन में करीब चार लाख फार्म भरवाना चुनौती से कम नहीं है। रविवार को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में बैठक कर जनप्रतिनिधियों को युद्धस्तर पर इस काम में लगने के निर्देश दिए थे। जीत हासिल करने के लिए घर-घर जाकर अपनी जिम्मेदारी पर काम पूरा कराने के लिए चेताया था। इसका असर भी देखने को मिल रहा है। बीएलओ समेत विधायक, एमएलसी, पार्षद मिलकर बूथों पर मतदाताओं को फार्म भरवाने में जुटे रहे।
नगला तिकोना क्षेत्र में केशव वाटिका के पास कोल विधायक अनिल पाराशर, एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा पार्षद संजय पंडित एसआईआर के काम में लगे रहे। इनके काउंटर के पास लोगों की भीड़ लगी रही। एसआईआर के काम में जनता ही नहीं, बीएलओ को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। जनता बूथ पर जा रही है तो अपना नाम सूची में नहीं मिल रहा। बीएलओ के सामने चुनौती आ रही है कि दूसरे जिलों से आई बहू-बेटियां अपना मतदाता संबंधी रिकार्ड नहीं उपलब्ध करा पा रही हैं।
शहर व कोल विधानसभा क्षेत्र में अधिकतर मतदाताओं के नाम कटने की नौबत आ गई है। क्योंकि इन दोनों जगहों पर ही मतदाता सबसे अधिक एएसडी (एबसेंट, शिफ्ट, डेथ) श्रेणी में आ रहे हैं। इगलास में एएसडी वोटर्स की संख्या कम है। मंगलवार तक एसआईआर का कार्य लगभग 98.50 प्रतिशत पूरा हो गया है।
इस काम से संबंधित अधिकारियों का दावा है कि निर्धारित समय से पहले लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा। दो दिनों में बड़ी संख्या को पूरा कर पाना आसान भी नहीं होगा। क्योंकि जब चार नवंबर से एसआईआर का काम शुरू हुआ और तीन हजार से अधिक बीएलओ लगाए, तब अभी तक लगभग 24 लाख फार्म भरवाए जा सके हैं। दो दिन में चार लाख फार्म कैसे भरवा पाएंगे। 27 लाख 11 हजार 912 मतदाताओं का सत्यापन किया जाना है।
किस विधानसभा क्षेत्र में कितने एएसडी वोटर
- विधानसभा क्षेत्र, मतदाता, एएसडी
- शहर, 397253, 112755
- कोल, 411521, 75313
- खैर, 406547, 67993
- छर्रा, 385332, 57430
- अतरौली, 403460, 60446
- बरौली, 390250, 55562
- इगलास, 402016, 59037
- (आंकड़े रविवार तक के हैं)
कहां कितना एसआईआर का काम
- विधानसभा क्षेत्र, कार्य प्रतिशत में
- खैर, 99.95
- अतरौली, 99.44
- इगलास, 99.39
- छर्रा, 99.04
- बरौली, 98.53
- शहर, 96.93
- कोल, 94.64
हम दो वर्ष पहले मानिक चौक में रहते थे। वहां वोट डालते थे। अब हम जमालपुर में रहते हैं। मेरी पत्नी सन्नो बेगम का एसआइआर का फार्म नहीं आया।
जहीर, जमालपुर
मैंने रतनप्रेम डीएवी बालिका इंटर कालेज में लगे एसआइआर बूथ पर जानकारी करनी चाही। बहन कुसुम का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिला।
किशन, एटा चुंगी
मैं अपनी पत्नी धनेश्वरी के माता-पिता का नाम देखने रतनप्रेम डीएवी इंटर कालेज में बने बूथ पर आया। मगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा।
नीरज, रेलवे रोड
मैपिंग में समस्या आ रही है कि बाहरी जिलों से आईं बहू-बेटियां मतदाता रिकार्ड नहीं दे पा रहीं। जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है।
प्रदीप राज भारद्वाज, बीएलओ, ज्वालापुरी
सीएम की मंशा के अनुरूप एसआइआर के काम में पूरी तरह से जुटे हैं। क्षेत्रीय पार्षद व उनके सहयोगियों को भी घर-घर भेजा जा रहा है। बूथ पर बैठना हो या घरों तक जाकर एसआइआर में जुटना हो, पूरी तरह से सक्रियता बढ़ाई गई है।
अनिल पाराशर, कोल विधायक
मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश में चेतावनी व सलाह सब कुछ था। उस पर अमल करते हुए शत-प्रतिशत कार्य कराने में लगे हैं। समय से व बेहतर ढंग से काम पूरा कराया जाएगा।
मुक्ता संजीव राजा, शहर विधायक
विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में काम तेजी के साथ किया जा रहा है व उचित समय पर पूरा कर भी लिया जाएगा। अब तक की प्रगति भी 98.39 प्रतिशत हो चुकी है। समय से पूर्व ही एसआइआर का काम पूर्ण होने की संभावना है।
पंकज कुमार, एडीएम प्रशासन
यह भी पढ़ें- SIR in UP: एसआईआर के लिये अब बस एक दिन, बीएलए को मिला ये बड़ा अधिकार
यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में चल रहा प्री एसआईआर, वोटर्स और बीएलओ की मदद करेगा 'बैग' तैयार
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।