SIR in UP: एक दिन में चार लाख फार्म भरवाना चुनौती, आखिरी दिन कल

हम दो वर्ष पहले मानिक चौक में रहते थे। वहां वोट डालते थे। अब हम जमालपुर में रहते हैं। मेरी पत्नी सन्नो बेगम का एसआइआर का फार्म नहीं आया।

जहीर, जमालपुर



मैंने रतनप्रेम डीएवी बालिका इंटर कालेज में लगे एसआइआर बूथ पर जानकारी करनी चाही। बहन कुसुम का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं मिला।

किशन, एटा चुंगी



मैं अपनी पत्नी धनेश्वरी के माता-पिता का नाम देखने रतनप्रेम डीएवी इंटर कालेज में बने बूथ पर आया। मगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं मिल रहा।

नीरज, रेलवे रोड



मैपिंग में समस्या आ रही है कि बाहरी जिलों से आईं बहू-बेटियां मतदाता रिकार्ड नहीं दे पा रहीं। जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही है।

प्रदीप राज भारद्वाज, बीएलओ, ज्वालापुरी



सीएम की मंशा के अनुरूप एसआइआर के काम में पूरी तरह से जुटे हैं। क्षेत्रीय पार्षद व उनके सहयोगियों को भी घर-घर भेजा जा रहा है। बूथ पर बैठना हो या घरों तक जाकर एसआइआर में जुटना हो, पूरी तरह से सक्रियता बढ़ाई गई है।

अनिल पाराशर, कोल विधायक



मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का काम तेजी से कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश में चेतावनी व सलाह सब कुछ था। उस पर अमल करते हुए शत-प्रतिशत कार्य कराने में लगे हैं। समय से व बेहतर ढंग से काम पूरा कराया जाएगा।

मुक्ता संजीव राजा, शहर विधायक



विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान में काम तेजी के साथ किया जा रहा है व उचित समय पर पूरा कर भी लिया जाएगा। अब तक की प्रगति भी 98.39 प्रतिशत हो चुकी है। समय से पूर्व ही एसआइआर का काम पूर्ण होने की संभावना है।

पंकज कुमार, एडीएम प्रशासन

