मानवी की आखिरी मुस्कान: जन्मदिन मनाकर दुनिया से विदा... गैस गीजर रिसाव से बाथरूम में हुई मौत, बरतें ये सावधानियां

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। मानवी पढ़ामें तेज, दोस्ती में सच्ची और अपने शिक्षकों की लाडली और आज्ञाकारी छात्रा भी। शनिवार को ही अपने जन्मदिन पर चहकते हुए सहपाठियों को चाकलेट बांटीं तो किसी को एहसास तक नहीं था कि यह मुस्कान-चहक आखिरी है, फिर नहीं दिखेगी। बस रह गई 11 साल की इस गुड़िया की कही-अनकही कहानी। सूचना मिलते ही ओएलएफ की प्रधानाचार्य सिस्टर जरीन ही नहीं, पूरा स्कूल परिवार सदमें से भर गया।

जन्मदिन पर खूब किया डांस, सबको हंसाया मानवी ने शनिवार को अपना जन्मदिवस धूमधाम से मनाया। भाई आरव को पास बिठाकर केक काटा। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। डांस भी किया। ये उसका आखिरी जन्मदिवस होगा ये किसी को नहीं पता था।

सुरक्षा के लिए सावधानियां गैस गीजर और सिलिंडर को हमेशा हवादार जगह पर रखें।

यदि गीजर बाथरूम में है, तो सिलेंडर को बाहर रखें।

सुरक्षा के लिए हमेशा आइएसआइ मार्क वाले गैस पाइप और रेगुलेटर का उपयोग करें।

नियमित रूप से सिलेंडर व पाइप आदि की जांच करते रहें।

रिसाव होने पर तुरंत खिड़कियां और दरवाजे खोल दें।



