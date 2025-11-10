मम्मी मैं नहाने जा रही हूं... फिर नहीं आई बेटी की आवाज, अलीगढ़ में गैस गीजर लीक होने से बच्ची की मौत

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गैस गीजर लीक होने से कक्षा छह की छात्रा की घर के बाथरूम में दम घुटने से मृत्यु हो गई। करीब एक घंटे बाद भी बाहर न आने पर मां ने दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब न मिलने पर दरवाजा तोड़ा गया। बच्ची बेहोश पड़ी थी। अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

कक्षा छह में पढ़ती थी, एक घंटे बाद भी न निकलने पर बाथरूम का तोड़ा दरवाजा रविवार को हुई इस घटना ने लोगों को झकझोर दिया। शनिवार को ही छात्रा ने अपना जन्मदिन मनाया था। उसकी केक काटते हुए तस्वीर देखकर मां और पिता के आंसू नहीं थम रहे थे। सेना में कार्यरत देवेंद्र कुमार की जैसलमेर में तैनाती है। उनकी पत्नी नीतू सासनी में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका हैं। सुबह 11 बजे बेटी मानवी नहाने गई थी। बाथरूम का नल चालू रहने के चलते मां समझती रही कि बेटी नहा रही है। वह घरेलू काम में लग गईं।