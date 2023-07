Naseeruddin Shah ने अलीगढ़ नगर निगम से मांगा बेटी हिबा का जन्म प्रमाण पत्र, 53 वर्ष बाद निगम में पहुंचा आवेदन

बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन में लगा दिए 53 वर्ष। नगर निगम में अभिनेता के किसी सहयोगी के द्वारा ये आवेदन पहुंचाया गया है। इसके संबंध में अधिकारियों को जानकारी नहीं है कि आखिर आवेदन पत्र कौन जमा कर गया है? अब नगर निगम स्तर से संबंधित तहसील के पास आवेदन भेज कर इसकी जांच कराई जाएगी। इसके बाद ही प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी

Naseeruddin Shah ने बेटी के जन्म प्रमाणपत्र के आवेदन में लगा दिए 53 वर्ष

Your browser does not support the audio element.

अलीगढ़, जागरण संवाददाता। Naseeruddin Shah मुंबई के प्रसिद्ध अभिनेता परिवार ने बेटी के जन्म प्रमाण पत्र के आवेदन के लिए 53 साल लगा दिए। फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के परिवार से उनकी बेटी हिबा शाह के जन्म प्रमाण पत्र का आवेदन नगर निगम अलीगढ़ में किया गया है। यह आवेदन अभिनेता की ओर से किया हुआ बताया गया है। इसमें शपथपत्र भी लगा है। टीकाराम नर्सिंग होम में जन्मी हैं हिबा आवेदन में हिबा शाह का जन्म 1970 में अलीगढ़ के टीकाराम नर्सिंग होम में होना बताया गया है। मगर इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी किसी के पास नहीं है। अब आवेदन को संबंधित तहसील में भेजकर एसडीएम स्तर से इसकी जांच कराई जाएगी। हालांकि इस तरह के आवेदन के आने के बाद अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों तक में इंटरनेट मीडिया पर खोजबीन का सिलसिला शुरू हो गया है। जन्मस्थान की जानकारी सोशल मीडिया पर अलग बताया जा रहा है कि इंटरनेट मीडिया पर हिबा का जन्म स्थान तलाशा जा रहा है, जिसमें दी गई जानकारी के अनुसार उनका जन्म स्थान मुंबई ही दर्शाया गया है। हिबा के जन्म के बाद उनका पालन पोषण उनकी मां परवीन ने ईरान जाकर किया है, ऐसी जानकारी भी इंटरनेट मीडिया पर अपलोड है। अधिकारियों के चुनौती, जन्मस्थान की सच्चाई तलाशना इस पर अब अलीगढ़ के अधिकारियों के सामने सबसे पहली चुनौती हिबा के जन्म स्थान की सच्चाई तलाशने की होगी। प्रभारी नगर आयुक्त राकेश कुमार यादव कहा कि नगर निगम नियमावली के अनुसार अगर जन्म प्रमाण पत्र का कोई भी आवेदन एक वर्ष से अधिक समय के बाद किया जाता है तो उस आवेदन को जांच के लिए संबंधित तहसील में भेजा जाता है। वहां पर एसडीएम स्तर से जांच होने के बाद रिपोर्ट नगर निगम में भेजी जाती है। उस रिपोर्ट के आधार पर प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय किया जाता है। इस आवेदन को संबंधित तहसील में भेजा जाएगा। न तब नगर निगम था, न अब नर्सिंग होम नगर निगम के कर्मचारियों का यह भी कहना है कि हिबा शाह का जन्म 1970 में होना बताया गया है। उस समय नगर निगम नहीं था। साथ ही आवेदन में जिस नर्सिंग होम में जन्म होना बताया गया है, अब वह नर्सिंग होम भी शायद अलीगढ़ में संचालित नहीं है। ऐसे में देखना होगा की इस प्रकरण में रिकार्ड कैसे व कहां से उपलब्ध हो सकता है?

Edited By: Abhishek Saxena