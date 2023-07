Mathura News: एक साल तक जिस्म नोंचता रहा पिता, बाप की हैवानियत की कहानी पुलिस को बताकर फूट फूटकर रोई बेटी

Mathura Crime News In Hindi एक साल तक पिता पुत्री का यौन शोषण करता रहा। बेटी ने मां को भी अपने साथ हो रहे जुल्म की बात बताई। लेकिन हिस्ट्रीशीटर के आगे मां भी बेबस थी। पीड़िता ने थाने पहुचकर सुनाई पिता की हैवानियत की दास्तान। पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपित पिता है बरसाना थाना का हिस्ट्रीशीटर। दर्ज हैं कई केस।

Mathura News :एक साल तक कलयुगी पिता करता रहा पुत्री का यौन शोषण

मथुरा, जागरण टीम। पिता-पुत्री की पवित्र रिश्ते को कलंकित करते हुए पिता ने पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित पिता एक साल तक डरा धमका कर अपनी पुत्री के साथ यौन शोषण करता रहा। पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को पिता की हैवानियत सुनाई। घटना के बाद पुलिस ने आरोपित पिता को गिरफ्तार किया। बरसाना थाना का हिस्ट्रीशीटर है आरोपित बरसाना थाना का हिस्ट्रीशीटर है। जिस पर दो दर्जन से अधिक चोरी, हत्या व लूट के मुकदमे दर्ज हैं। बरसाना क्षेत्र के गांव शिवाल का रहने वाला हरप्रसाद गुर्जर अपनी पुत्री के साथ डरा धमका कर एक साल तक यौन शोषण करता रहा। कई बार पुत्री ने पिता की हैवानियत की दास्तान अपनी मां को सुनाई, लेकिन उसके बावजूद भी पिता अपनी हैवानियत से बाज नहीं आया। शुक्रवार को पीड़िता जैसे तैसे घर से निकलकर बरसाना थाना पहुची। पीड़िता ने पुलिस को पिता के हैवानियत की दास्तान सुनाई। जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। थाने में दर्ज हैं दो दर्जन से अधिक केस घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अरुण बालियान ने बताया कि आरोपित बरसाना थाना का हिस्ट्रीशीटर है। जिस पर दो दर्जन से अधिक लूट, चोरी, हत्या व अपहरण के मुकदमें दर्ज है। करीब एक साल तक आरोपित अपनी पुत्री के साथ यौन शोषण करता रहा। घटना के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं पीड़िता के 161 के बयान लेने के बाद उसे मैडिकल के लिए भेजा गया है।

