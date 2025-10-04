आज से कुछ ही घंटों में बैंक से चेक हो रहा क्लियरिंग, बदल गया है यह नियम
शनिवार से बैंकिंग में बड़ा बदलाव हो रहा है अब चेक क्लियरिंग का भुगतान कुछ घंटों में होगा। चेक 10 बजे से 4 बजे के बीच जमा होंगे और दिन में तीन बार प्रस्तुत किए जाएंगे। स्वीकृति की अंतिम समय सीमा शाम 7 बजे है नहीं तो चेक स्वतः स्वीकृत होगा। ग्राहकों को सुरक्षा उपायों का पालन करना होगा। इस प्रक्रिया से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। बैंकिंग कार्य क्षेत्र में शनिवार से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकों में क्लियरिंग के चेको का भुगतान उसी दिन कुछ ही घंटों में करना होगा। और अब ये प्रतिक्रिया कंटीन्यूअस और सेटलमेंट ओन रियलाइजेशन प्रणाली की ओर जा रही है। अब तक चेक जमा होने में 1-2 कार्य दिवस लगते थे।
अब चेक 10बजे से शाम चार बजे के बीच किसी भी समय जमा करने पर स्कैन कर दिन में सुबह 11 बजे, दोपहर और सांय चार बजे तक तीन बजे में प्रस्तुत करना होगा। सीमित समय में बैच में ही स्वीकार या अस्वीकार की अंतिम समय 7 बजे तक प्रतिक्रिया देनी होगी अन्यथा चेक को स्वत: स्वीकार ( ऑटो अप्रूव) माना जाएगा।
ग्राहकों को भी पाजिटिव पे जैसे सुरक्षा तंत्र का पालन करना होगा। मोबाइल पर चेक का स्वीकृत होना या न होने की मोबाइल पर सूचना सामान्य होगी। और क्लियर होने के एक घंटे में क्रेडिट करना होगा।
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रदेश महामंत्री सतीश माहेश्वरी ने बताया है कि चार अक्टूबर से बैंकों में क्लियरिंग के चेको का भुगतान उसी दिन कुछ ही घंटों में करना होगा।
और अब ये प्रतिक्रिया कंटीन्यूअस और सेटलमेंट ओन रियलाइजेशन प्रणाली की ओर जा रही है। यही नहीं तीन जनवरी 2026 से बैंक को केवल 3घंटे ही दिए जाएंगे बाद में शायद कुछ घंटे और मिनटों में। पूरे देश में यह प्रक्रिया लागू हो रही है।
निश्चित ही इससे चेक का उपयोग कम होगा और डिजिटल पेमेंट आसान होगा। कोषाध्यक्ष किशन गुप्ता ने बताया कि बैंको के लिए फिलहाल स्टाफ की कमी के मद्दे नजर यह काफी चुनौती पूर्ण होगा।
