पुलिस ने एक लाख की चोरी का किया पर्दाफाश, रकम और स्कूटी-बाइक के साथ शातिर चोर गिरफ्तार

अलीगढ़ के इगलास में पुलिस ने सासनी रोड पर हुई एक लाख रुपये की चोरी का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी शिवम उर्फ शिवा उर्फ भाटिया को गिरफ्तार किया गया है जिसके कब्जे से चोरी की रकम स्कूटी और बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार शिवम एक शातिर अपराधी है और पहले भी कई मामलों में जेल जा चुका है।

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। इगलाल कोतवाली पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए सासनी रोड पर हुई एक लाख रुपये की चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपित शिवम उर्फ शिवा उर्फ भाटिया को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से चोरी की गई पूरी एक लाख रुपये की रकम के साथ ही चोरी में प्रयुक्त स्कूटी व बाइक भी बरामद की गई है। हालांकि, उसके दो साथी अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीओ महेश कुमार ने बताया कि दिलीप कुमार विश्वकर्मा पुत्र इंदल प्रसाद विश्वकर्मा, निवासी रामपुर भेडियानी थाना लालगंज आझारा (प्रतापगढ़), गाजियाबाद की कंट्री मैन मैनेजमेंट एंड बिजनेस साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में कार्यरत हैं। 28 सितंबर की दोपहर बुलेरो से कस्बा के सासनी रोड स्थित कान्हा आटोमोबाइल पर बाइक के स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई देने पहुंचे थे। सामान देने के बाद गाड़ी के पास लौटे, तो देखा कि गाड़ी के अंदर रखा बैग गायब था।

बैग में करीब एक लाख रुपये नकद रखे थे। कर्मचारी गलती से गाड़ी का शीशा खुला छोड़ गया था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने बैग पार कर दिया था। इस घटना की प्राथमिकी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। घटना के अनावरण के लिए दो टीमों का गठन किया गया था। टीमों ने कस्बा में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसी के आधार पर शुक्रवार सुबह सासनी रोड डबल नहर पुल से अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना क्षेत्र स्थित कांशीराम कालोनी, सूतमिल निवासी शिवम उर्फ शिवा उर्फ भाटिया मूल निवासी मुंगल बसई, ताजगंज (आगरा) को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपित से चोरी के एक लाख रुपये के साथ ही चोरी में प्रयुक्त स्कूटी व बाइक भी बरामद की है। घटना को अंजाम देने में बाइक व स्कूटी दोनों का प्रयोग किया गया था। आरोपित शातिर किस्म का अपराधी है और चोरी व डकैती के नौ मामलों में जेल जा चुका है। विधिक कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार करने का दावा पुलिस ने किया है।

गिरोह बनाकर करते हैं घटना इंस्पेक्टर नरेंद्र यादव ने बताया कि आरोपित का संगठित गिरोह है, जिसमें उसका साला व साडू भी शामिल हैं। यह गिरोह चोरी के लिए निकलने को अपनी भाषा में "फेरी करने जाना है" कहते हैं। अपराध करने का तरीका बेहद शातिर है। गिरोह के सदस्य दो समूहों में चलते हैं।

एक दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति और एक अन्य वाहन पर एक व्यक्ति होता है। फेरी करने के दौरान वे ऐसे वाहनों की रेकी करते हैं, जिनमें कोई सामान, पर्स, बैग आदि रखा हो और चालक गाड़ी के पास मौजूद न हो।