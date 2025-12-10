बड़ा खुलासा: एएमयू के छात्र ने खुद के अपहरण की रची कहानी, पिता से मांगे आठ लाख

जागरण संवाददाता, अलीगढ़ । तुम्हारे बेटे का अपहरण हो गया है, आठ लाख भेज दो...। वाट्सएप पर अपहृत छात्र का कार में लेटे हुए का फोटो उसके ही मोबाइल से बहन के नंबर पर भेज दिया। यह देख माता-पिता घबरा गए। उन्होंने पुलिस से मदद मांगी। अपहरण की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। एसएसपी नीरज कुमार जादौन ने चार टीमों का गठन किया। सीसीटीवी फुटेज व मोबाइल नंबरों की लोकेशन के आधार पर एक घंटे बाद एएमयू का छात्र बरामद कर लिया गया। मैसेज भेजने वाले उसके दोस्त को भी पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि अपहरण की कहानी झूठी थी। आनलाइन गेमिंग में रुपये हारने पर दोस्त और छात्र ने अपहरण की कहानी गढ़ी थी। स्वजन के कार्रवाई न करने के चलते व दोनों के भविष्य को देखते हुए पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया।

बन्नादेवी क्षेत्र के बरौला बाइपास स्थित कृष्णा नगर कालोनी का युवक एएमयू में स्नातक का छात्र है। रोरावर क्षेत्र के शिवधाम निवासी उसका दोस्त शहर के एक अन्य कालेज में पढ़ रहा है। मंगलवार की दोपहर एएमयू का छात्र अचानक गायब हो गया। दोपहर दो बजकर 41 मिनट पर उसकी बहन के वाट्सएप पर मैसेज मिला कि भाई का अपहरण कर लिया है। आठ लाख रुपये की फिरौती मांगी। ये संदेश उसके दोस्त ने उसके ही मोबाइल से भेजा था। अपहरण दिखाने के लिए कार में लेटे हुए का फोटो भी भेजा। अपहरण की खबर से एसएसपी हैरान रह गए।

उन्होंने सीओ कमलेश कुमार की अगुवाई में चार टीमों का गठन किया। पिता से बातचीत में पता चला कि उनका बेटा कुछ देर पहले घर पर ही था। इससे पुलिस समझ गई कि अपहरर्ता और अपहृत छात्र कहीं दूर नहीं गए। शहर के आसपास ही होंगे। सबसे पहले कालिंग नंबर को ट्रेस करना शुरू किया गया। पुलिस ने सबसे पहले मैसेज करने वाले छात्र के दोस्त को पकड़ा। फिर रोरावर क्षेत्र में गगन पब्लिक स्कूल के पास से छात्र को कार सहित पकड़ लिया। छात्र ने अपहरण दर्शाने के लिए बीमारी का भी बहाना बताया। पुलिस उसे अस्पताल ले गई।

छात्र ने ये भी बताया कि कार सवार बदमाशों ने उसका अपहरण किया था। कुछ सुंघाकर कार में खींच ले गए। उनके बताए गए समय और घटना स्थलों पर हुए घटनाक्रमों को सीसीटीवी फुटेज के जरिये दिखाया तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया। उनकी झूठी कहानी अधिक समय तक टिक नहीं सकी। छात्र ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त आनलाइन गेमिंग में एक लाख रुपये से अधिक हार गया था। दोस्त के कहने पर ही अपहरण की कहानी गढ़ी थी।

पिता हुए थे सेवानिवृत्त, रुपये होने की थी जानकारी पुलिस की जांच में पता चला कि छात्र के पिता कुछ माह पहले ही सेवानिवृत्त हुए हैं। छात्र को पता था कि घर वालों के पास रुपये हैं। इसलिए अपहरण की कहानी रच दी।