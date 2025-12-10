Language
    लखनऊ में वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, आरोपित रिश्तेदार गिरफ्तार; चलाता है ई-रिक्शा

    By Dharmendra PandeyEdited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 10:21 AM (IST)

    Lucknow Crime:पड़ोस में ही रहने वाला छह वर्षीय बच्ची का दूर का मौसा उसे घुमाने और कबाब पराठे खिलाने की बात कहकर साथ ले गया। काफी देर बाद भी वह वापस नह ...और पढ़ें

    पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया

    जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी में एक रिश्तेदार ने छह वर्षीय बच्ची को कबाब पराठे खिलाने के बहाने ले जाकर उससे अश्लील हरकत की। गुडंबा इलाके में इस घटना से खलबली मची है. अभी तक तो बच्चियों को चाकलेट या टाफी देकर छेड़छाड़ या अश्लील हरकत के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कबाब पराठा खिलाने के बहाने अश्लील हरकत करने का यह पहला मामला सामने आया है।

    काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खोजबीन की तो बच्ची कुकरैल जंगल के पास मिली। पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। परिवार ने गुडंबा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

    गुडंबा इलाके में मजदूर अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस को दी शिकायत में मजदूर ने बताया कि रविवार की शाम पड़ोस में ही रहने वाला छह वर्षीय बच्ची का दूर का मौसा उसे घुमाने और कबाब पराठे खिलाने की बात कहकर साथ ले गया। काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आया। खोजबीन पर भी कुछ पता नहीं चला। इस पर सूचना पुलिस को दी गई। गुडंबा पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो बच्ची कुकरैल जंगल के पास से मिली।

    जांच में पता चला कि सीतापुर के रेउसा का रहने वाला रमेश उसे लेकर अपने साथ गया था। पहले उसने बच्ची को कबाब पराठा खिलाया फिर खुद शराब खरीदकर पी। इसके बाद बच्ची को लेकर जंगल की तरफ गया। रमेश ने जंगल में बच्ची से अश्लीलता की। नशे में होने के चलते वह लड़खड़ा कर वहीं गिर गया। पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया है। साथ ही आरोपित को जेल भेजा गया है। वह ई रिक्शा चलाता था।