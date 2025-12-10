लखनऊ में वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत, आरोपित रिश्तेदार गिरफ्तार; चलाता है ई-रिक्शा

जागरण संवाददाता, लखनऊ: राजधानी में एक रिश्तेदार ने छह वर्षीय बच्ची को कबाब पराठे खिलाने के बहाने ले जाकर उससे अश्लील हरकत की। गुडंबा इलाके में इस घटना से खलबली मची है. अभी तक तो बच्चियों को चाकलेट या टाफी देकर छेड़छाड़ या अश्लील हरकत के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन कबाब पराठा खिलाने के बहाने अश्लील हरकत करने का यह पहला मामला सामने आया है।

काफी देर तक बच्ची घर नहीं लौटने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने खोजबीन की तो बच्ची कुकरैल जंगल के पास मिली। पूछने पर उसने पूरी घटना बताई। परिवार ने गुडंबा थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया है।

गुडंबा इलाके में मजदूर अपने परिवार के साथ रहता है। पुलिस को दी शिकायत में मजदूर ने बताया कि रविवार की शाम पड़ोस में ही रहने वाला छह वर्षीय बच्ची का दूर का मौसा उसे घुमाने और कबाब पराठे खिलाने की बात कहकर साथ ले गया। काफी देर बाद भी वह वापस नहीं आया। खोजबीन पर भी कुछ पता नहीं चला। इस पर सूचना पुलिस को दी गई। गुडंबा पुलिस ने खोजबीन शुरू की तो बच्ची कुकरैल जंगल के पास से मिली।