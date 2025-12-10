बहराइच हिंसा से 85 दिनों में ही उजड़ गया सुहाग, रामगोपाल की विधवा पत्नी ने कहा- दोषियों को फांसी होनी चाहिए

जागरण संवाददाता, बहराइच। महाराजगंज हिंसा में जान गंवाने वाले युवक की पत्नी ने घटना में शामिल आरोपितों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। एक साल बाद न्यायालय के आए फैसले पर वह कुछ हद तक संतुष्ट तो हैं, लेकिन जो लोग बरी कर दिए गए हैं, उन पर भी कार्रवाई की मांग वह कर रही हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें देश की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

रामगांव इलाके के ग्रामपंचायत रेहुआ मंसूर के खुशलीपुरवा निवासी रोली मिश्रा का विवाह 20 जुलाई 2024 को रामगोपाल मिश्र के साथ हुई थी। जीवन में कई सपने संजोए रोली को पता भी नहीं था कि वह चंद महीनों में ही विधवा हो जाएगी।

वह कहती हैं कि उन्हें आज भी वह दिन याद है जब हंसते हुए पति को विसर्जन जुलूस में जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही घंटों बाद उनका शव घर पहुंचेगा। घटना को याद कर आज भी वह सिहर जाती हैं।