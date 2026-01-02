यूपी में शर्मनाक घटना: सौतेले पिता ने बेटी का नहाते हुए बनाया वीडियो, अश्लीलता करते हुए वायरल करने की दी धमकी

जागरण संवाददाता, अलीगढ़। साैतेले पिता पर अश्लीलता करने का आरोप लगा है। बेटी ने आरोप लगाया कि वह उनका नहाते हुए वीडियो बना रहा था। जब वह नहाकर बाहर आयी तो उसे पकड़ लिया और इंजेक्शन लगाने की कोशिश की।

उसके चिल्लाने पर मां पहुंच गई। आरोपित ने दोनों को पीटा और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा पंजीकृत किया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के एक मुहल्ले की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को बताया कि बीते 13 दिसंबर की सुबह वह बाथरूम में नहा रही थी। मां के दूसरे पति ने नहाते समय का वीडियो बना लिया। जब वह बाहर आयी तो उसे पकड़ लिया और एक हाथ से वीडियो दिखाने लगा और दूसरे हाथ से उसके हाथ में इंजेक्शन लगाने की कोशिश की।