संवाद सूत्र, एत्मादपुर। विशेष संछिप्त पुनिरिक्षण एसआईआर में आगरा जिले के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 468769 मतदाता हैं। यह मतदाता विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि 468769 मतदाताओं में 380034 मतदाताओं के एसआईआर के फार्म ऑनलाइन पंजिकृत कर दिए हैं, अभी कार्य जारी है। विशेष पुनिरिक्षण अभियान के तहत अभी तक 12194 मृतक, 25383 अनुपस्थित, 32897 लोग बाहर चले गए तथा 6168 मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिंहित किया। कुल 78052 के नाम काट कर लिस्ट से बाहर कर दिया है।