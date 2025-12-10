Language
    SIR: आगरा के हजारों लोगों को लगा झटका, लिस्‍ट से हटाए गए 78052 मतदाताओं के नाम

    By Pawan Kumar Pathak Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:36 PM (IST)

    एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में विशेष संछिप्त पुनिरिक्षण के दौरान 78052 मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं। एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि 468769 म ...और पढ़ें

    एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 468769 मतदाता। प्रतीकात्‍मक

    संवाद सूत्र, एत्मादपुर। विशेष संछिप्त पुनिरिक्षण एसआईआर में आगरा जिले के एत्मादपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 468769 मतदाता हैं। यह मतदाता विधानसभा चुनाव में मताधिकार का प्रयोग करते हैं।

    एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि 468769 मतदाताओं में 380034 मतदाताओं के एसआईआर के फार्म ऑनलाइन पंजिकृत कर दिए हैं, अभी कार्य जारी है। विशेष पुनिरिक्षण अभियान के तहत अभी तक 12194 मृतक, 25383 अनुपस्थित, 32897 लोग बाहर चले गए तथा 6168 मतदाताओं को डुप्लीकेट मतदाता के रूप में चिंहित किया। कुल 78052 के नाम काट कर लिस्ट से बाहर कर दिया है।

    वहीं तहसील सभागार में एसडीएम सुमित सिंह व तहसीलदार देवेंद्र प्रताप सिंह ने सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर लिस्ट से हटाए गए वोटरों की जानकारी दी तथा 13 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रत्येक बूथ पर बीएलओ बैठक कर लिस्ट की जानकारी देंगे, उन्होंने सभी बूथों पर सभी पार्टीयों के कार्यकर्ताओं से उपस्थित रहने को कहा है।

