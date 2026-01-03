ताजमहल फ्री देखने का चांस, बनाइये आगरा का प्रोग्राम; शाहजहां व मुमताज की असली कब्र देखने का मौका

जागरण संवाददाता, आगरा। मुगल शहंशाह शाहजहां का उर्स ताजमहल में 15 से 17 जनवरी तक मनाया जाएगा। तीन दिवसीय उर्स में पर्यटकों को स्मारक में निश्शुल्क प्रवेश मिलेगा। तहखाना में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्रें देखने का मौका पर्यटकों को मिलेगा। यह कब्रें केवल शाहजहां के उर्स में ही खुलती हैं। उर्स में गुस्ल, संदल और चादरपोशी की रस्में होंगी। उर्स में आकर्षण का केंद्र तीसरे दिन होने वाली चादरपोशी रहेगी।

उर्स में निश्शुल्क प्रवेश के साथ तहखाना में स्थित कब्रें खुलेंगी इस्लामिक हिजरी कैलेंडर के रजब माह की 25, 26 व 27 तारीख को शाहजहां का उर्स मनाया जाता है। इस बार यह तिथियां 15 से 17 जनवरी तक पड़ रही हैं। शाहजहां के उर्स की शुरुआत 15 जनवरी को दोपहर दो बजे गुस्ल की रस्म के साथ होगी। इसमें कब्रों को सुगंधित जल से स्नान कराया जाएगा। इसके साथ कुरानख्वानी, मिलादुनबी और मुशायरा होगा। 16 जनवरी को दोपहर दो बजे संदल की रस्म होगी। इसमें कब्रों पर चंदन का लेप लगाया जाएगा।

तीन दिवसीय उर्स में गुस्ल, संदल और चादरपोशी की रस्में होंगी दिनभर मुख्य मकबरे पर कब्बाली गूंजेगी। 17 जनवरी को सुबह कुलशरीफ, कुरानख्वानी होगी। फातिहा पढ़ा जाएगा। दिनभर चादरपोशी के साथ पंखे चढ़ाए जाएंगे। फोरकोर्ट में लंगर बंटेगा। उर्स के पहले व दूसरे दिन दोपहर दो बजे से ताजमहल बंद होने तक और तीसरे दिन सुबह से शाम तक तहखाना में स्थित शाहजहां व मुमताज की कब्र्रें खुलेंगी। तहखाना में स्थित कब्रों पर ही उर्स की सभी रस्में की जाती हैं। इन्हें पर्यटकों के लिए केवल उर्स में खोला जाता है। उर्स में पहले व दूसरे दिन दोपहर दो बजे से और तीसरे दिन सुबह से स्मारक में भारतीय व विदेशी पर्यटकों को निश्शुल्क प्रवेश दिया जाता है।

दक्षिणी गेट ताजमहल के बंद होने तक खोला जाए

उर्स कमेटी ताजमहल के अध्यक्ष सैयद इब्राहिम हुसैन जैदी ने बताया कि एएसआइ की अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. स्मिथा एस. कुमार को उर्स के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि उर्स के दौरान दक्षिणी गेट ताजमहल के बंद होने तक खोला जाए। पिछले वर्ष उर्स में शाम पांच ही दक्षिणी गेट को बंद कर दिया गया था।