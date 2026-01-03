Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आगरा में अब पोस्टपेड का जमाना खत्म, नए बिजली कनेक्शन के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य

    By Vidhyaram Narwar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 08:29 AM (IST)

    आगरा में अब स्मार्ट मीटर प्रीपेड होंगे, जिससे पोस्टपेड बिलिंग का दौर खत्म हो जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के 1.30 लाख उपभ ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    स्मार्ट मीटर।

    जागरण संवाददाता, आगरा। जिन उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं, या फिर जिनके यहां भविष्य में लगेगा। वह प्रीपेड होगा। बिल भेजने का जमाना धीरे धीरे कुछ ही महीनों बाद चला जाएगा। दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डीवीवीएनएल) के जिले में लगभग पांच लाख उपभोक्ता हैं। जिनमें से लगभग 1.30 लाख के यहां पर स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। मोबाइल की तरह स्मार्ट मीटर अब रीचार्ज करना होगा। इससे अधिक बिल आने या फिर गड़बड़ी की शिकायतों से उपभोक्ताओं को निजात मिल सकेगी।

    1.30 लाख उपभोक्ताओं के यहां पर लग चुके हैं स्मार्ट मीटर, नहीं आएगा बिल

    डीवीवीएनएल के जिले में पांच लाख उपभोक्ता हैं। जिनमें सर्वप्रथम शहरी और कस्बा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शुरूआत हुई। इसके बाद अब शहर से नजदीक वाले गांवों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की शुरूआत हो गई। स्मार्ट मीटर लगाए जाने की जब शुरूआत हुई थी, जब ये मीटर पोस्टपेड ही थे। अब इनमें बदलाव कर दिया गया है। जो मीटर लग चुके हैं उनके सहित अब जो लगेंगे, वे सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही होंगे।

    हालांकि शुरूआती दौर में इसका विरोध भी हुआ था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनके यहां पर पहले से मीटर लगा था, उसके स्थान पर निश्शुल्क स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अनिवार्य रूप से सभी के यहां पर स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं।


    नए कनेक्शन के साथ लगेगा स्मार्ट मीटर

    जिन लोगों ने नए कनेक्शन के लिए आवेदन किया है। उनके यहां पर पोस्टपेड नहीं बल्कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर ही लगाया जाएगा। जिसकी कीमत 2800 रुपये जमा करनी होगी।


    सभी स्मार्ट मीटर प्रीपेड की तरह कार्य करेंगे। नया कनेक्शन लेने वालों के यहां पर भी प्रीपेड मीटर ही लगेंगे। मोबाइल की तरह घर बैठे रीचार्ज कर सकेंगे। −कपिल सिंधवानी, मुख्य अभियंता, डीवीवीएनएल