    इस भारतीय क्रिकेटर की मॉडल बहन बिग बॉस-19 में मचाएंगी धमाल, लेने जा रही है वाइल्ड कार्ड एंट्री

    By Sandeep Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 12:34 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालती चाहर जल्द ही बिग बॉस में दिखेंगी। उनके पिता ने बताया कि बिग बॉस की टीम ने उनसे संपर्क किया था। दीपक चाहर ने अपनी बहन को शुभकामनाएँ दीं और प्रशंसकों से समर्थन करने की अपील की। मालती की आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता से दर्शकों का दिल जीतने की उम्मीद है।

    आगरा: बहन मालती के साथ क्रिकेटर दीपक चाहर। सौ. इंटरनेट मीडिया

    जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, माडल और इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर मालती चाहर लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बास में नजर आएंगी। शनिवार को शो में उनकी एंट्री होगी, जिसका प्रसारण कुछ ही दिनों में किया जाएगा। इस खबर से चाहर परिवार और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है।

    पिता लोकेंद्र चाहर ने बताया कि करीब दो हफ्ते पहले बिग बाॅस टीम ने मालती से संपर्क किया था। परिवार को उम्मीद है कि मालती अपने आत्मविश्वासी और बेबाक अंदाज से दर्शकों का दिल जीतेंगी। उनकी मौजूदगी शो में नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगी।

    दीपक चाहर ने शुक्रवार को बहन के साथ मुंबई पहुंचकर उनके इस नए सफर पर खुशी जताई। उन्होंने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर शुभकामनाएं संदेश देकर प्रशंसकों से मालती को इस मंच पर भी अपना आशीर्वाद और समर्थन देने की अपील की।

    मालती चाहर कई बड़े ब्रांड के साथ काम कर चुकी हैं और इंटरनेट मीडिया पर उनकी अच्छी-खासे फोलोअर हैं।