इस भारतीय क्रिकेटर की मॉडल बहन बिग बॉस-19 में मचाएंगी धमाल, लेने जा रही है वाइल्ड कार्ड एंट्री

भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मालती चाहर जल्द ही बिग बॉस में दिखेंगी। उनके पिता ने बताया कि बिग बॉस की टीम ने उनसे संपर्क किया था। दीपक चाहर ने अपनी बहन को शुभकामनाएँ दीं और प्रशंसकों से समर्थन करने की अपील की। मालती की आत्मविश्वास और स्पष्टवादिता से दर्शकों का दिल जीतने की उम्मीद है।

जागरण संवाददाता, आगरा। भारतीय क्रिकेटर दीपक चाहर की बहन, माडल और इंटरनेट मीडिया इंफ्लुएंसर मालती चाहर लोकप्रिय रियलिटी शो बिग बास में नजर आएंगी। शनिवार को शो में उनकी एंट्री होगी, जिसका प्रसारण कुछ ही दिनों में किया जाएगा। इस खबर से चाहर परिवार और प्रशंसकों में उत्साह का माहौल है।

पिता लोकेंद्र चाहर ने बताया कि करीब दो हफ्ते पहले बिग बाॅस टीम ने मालती से संपर्क किया था। परिवार को उम्मीद है कि मालती अपने आत्मविश्वासी और बेबाक अंदाज से दर्शकों का दिल जीतेंगी। उनकी मौजूदगी शो में नया उत्साह और ऊर्जा लेकर आएगी।