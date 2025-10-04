आगरा कॉलेज के प्राचार्य सीके गौतम के दस्तावेज नहीं मिले फर्जी, पुलिस ने दी क्लीनचिट

आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ. सीके गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले पूर्व प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने एफआर लगा दी है। विवेचक ने मुकदमे को राजनीति से प्रेरित बताया है। डॉ. गौतम पर शैक्षिक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके नौकरी पाने का आरोप है। पुलिस अब डॉ. गौतम के खिलाफ दर्ज मुकदमे की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, आगरा। आगरा कालेज के प्राचार्य डा. सीके गौतम के खिलाफ लोहामंडी थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के वादी पूर्व प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला के खिलाफ दर्ज मुकदमे में लोहामंडी थाना पुलिस एफआर लगा चुकी है। न्यायालय में प्रस्तुत की गई एफआर में विवेचक ने मुकदमे को राजनीति व शिक्षक राजनीति का प्रतिफल बताया है। लोहामंडी थाने में एसटीएफ की जांच के बाद बुधवार को आगरा कालेज के प्राचार्य डा. सीके गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।

मुकदमे के वादी आगरा कालेज के पूर्व प्राचार्य प्रोफेसर अनुराग शुक्ला निवासी विवेक नगर प्रतापगढ़ हैं। दर्ज मुकदमे में प्राचार्य डा. सीके गौतम पर शैक्षिक दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करके नौकरी प्राप्त करने का आरोप लगाया गया है। इससे पूर्व 22 सितंबर 2024 में लोहामंडी थाने में पूर्व प्राचार्य प्रो. अनुराग शुक्ला के खिलाफ सुभाष ढल ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। लोहामंडी थाना पुलिस ने इस मुकदमे में 30 जुलाई 2025 में न्यायालय में एफआर दाखिल कर दी है।

विवेचक ने एफआर में कहा है कि अनुराग शुक्ला के ऊपर लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। न ही उनके खिलाफ कोई साक्ष्य मिला है। विवेचक ने कहा है कि प्रो. अनुराग शुक्ला के शैक्षिक प्रमाणपत्रों की जांच जिस तरह प्राचार्य डा. सीके गौतम द्वारा कराई गई है।