Indigo Flights: ढाई-ढाई घंटे देरी से उड़ी अहमदाबाद और बेंगलुरु फ्लाइट, गुस्से में आए यात्री

जागरण संवाददाता, आगरा। क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) की सेवाएं अभी पटरी पर नहीं आ पाई हैं। खेरिया एयरपोर्ट से रवाना होने वाली सभी फ्लाइट गुरुवार को देरी से उड़ीं। शुक्रवार को भी स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है।

अहमदाबाद और बेंगलुरु फ्लाइट ढाई-ढाई घंटे, हैदराबाद फ्लाइट 40 मिनट और मुंबई 12 मिनट देरी से उड़ान भर सकी। इससे नाराज यात्रियों ने विरोध किया। कई यात्रियों ने टिकटों को रद करने की बात भी कही।

एयरपोर्ट प्रशासन ने किसी तरीके से यात्रियों को शांत कराया। विभिन्न शहरों से आगरा आने वाली फ्लाइट भी आधा घंटा से अधिक देरी से यहां पहुंचीं।

खेरिया एयरपोर्ट से वर्तमान में चार शहरों बेंगलुरु, अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद की हैं। यह सभी फ्लाइट इंडिगो एयरलाइन की हैं। इंडिगो क्रू मेंबर्स की कमी से जूझ रहा है। इसके चलते बुधवार को देशभर की 200 उड़ानें प्रभावित रहीं।

गुरुवार को संबंधित चारो शहर की फ्लाइट ने देरी से उड़ान भरी। अहमदाबाद और बेंगलुरु ढाई-ढाई घंटे, हैदराबाद 40 मिनट और मुंबई 12 मिनट शामिल रहीं। आधा घंटे तक यात्री विमान में भी बैठे रहे।

फ्लाइट के देरी से रवाना होने से नाराज यात्रियों ने विरोध जताया। यात्री विशाल कुमार ने बताया कि इंडिगो एयरलाइन के अधिकारियों ढीली कार्यशैली का नुकसान हो रहा है। जब यात्री पूरा किराया दे रहे हैं तो क्रू मेंबर्स की कमी नहीं होनी चाहिए।