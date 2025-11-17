शादी में पीट-पीटकर हत्या में नया मोड़: 'लव मैरिज से खुश नहीं थे लड़की वाले, साजिश से कराया बेटे का मर्डर'
आगरा में अलीगढ़ के अतरौली में एक शादी समारोह में दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। पिता ने लड़की वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, उनका कहना है कि लव मैरिज से नाखुश होने के कारण उन्होंने साजिश रचकर हत्या कराई। उन्होंने बताया कि हमलावरों ने डंडे टूटने के बाद भी बेटे को पीटना नहीं छोड़ा। इस घटना से परिवार में मातम छाया हुआ है और दूल्हे के प्रति भी आक्रोश है।
जागरण संवाददाता, आगरा। अलीगढ़ के अतरौली में एक शादी समारोह बवाल के बाद दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। पिता ने लड़की वालों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। कहा, लव मैरिज से लड़की वाले खुश नहीं थे, साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या करा दी। हमलावरों के डंडे टूट गए, लेकिन बेटे को पीटना बंद नहीं किया।
रामबाग क्षेत्र के सीतानगर निवासी ओमवीर सिंह के बेटे आइटी इंजीनियर राहुल की शादी अलीगढ़ के जगतपुर अतरौली में रहने वाले रंजीत सिंह की एयरफोर्स स्कूल में शिक्षक के रूप में तैनात पुत्री निशा से तय हुई थी। शुक्रवार को बरात अतरौली क्षेत्र के गांव मढ़ौली स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस गई थी।
शुक्रवार रात 11 बजे बवाल के बाद बरातियों को पीटा गया। पीट कर दूल्हे के चचेरे भाई 28 वर्षीय विनय चौधरी निवासी बजरंग नगर टेड़ी बगिया की हत्या कर दी गई। युवक की मृत्यु से घर में मातम छाया हुआ है। पिता गिरवर सिंह के साथ ही अन्य स्वजन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिता ने रोते हुए लड़की वालों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। लड़की पक्ष के लोग लव मैरिज से खुश नहीं थे। इसी के चलते यह वारदात हुई और उनके बेटे की पीटकर हत्या कर दी गई। पहले से पता होता तो शादी में नहीं जाते।
पिता ने कहा कि हमलावरों ने बेटे को पीटते-पीटते जमीन पर गिरा लिया। उनके डंडे टूट गए, लेकिन उन्होंने बेटे को पीटना बंद नहीं किया। हमलावरों के आगे हाथ जोड़कर उन्होंने बेटे की जाम की भीख मांगी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जमीन पर गिरे बेटे के ऊपर लेटकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था।
विनय चौधरी की मृत्यु के बाद स्वजन में दूल्हे के प्रति भी आक्रोश है। उनका कहना है कि बवाल के बाद दूल्हा राहुल शादी करके दुल्हन को नोएडा ले गए, जहां वह पहले से रहते हैं। चचेरे भाई की मृत्यु के बाद भी वह शोक संवेदना वक्त करने नहीं आए।
