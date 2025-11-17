शादी में पीट-पीटकर हत्या में नया मोड़: 'लव मैरिज से खुश नहीं थे लड़की वाले, साजिश से कराया बेटे का मर्डर'

जागरण संवाददाता, आगरा। अलीगढ़ के अतरौली में एक शादी समारोह बवाल के बाद दूल्हे के चचेरे भाई की हत्या कर दी थी। पिता ने लड़की वालों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है। कहा, लव मैरिज से लड़की वाले खुश नहीं थे, साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या करा दी। हमलावरों के डंडे टूट गए, लेकिन बेटे को पीटना बंद नहीं किया।

रामबाग क्षेत्र के सीतानगर निवासी ओमवीर सिंह के बेटे आइटी इंजीनियर राहुल की शादी अलीगढ़ के जगतपुर अतरौली में रहने वाले रंजीत सिंह की एयरफोर्स स्कूल में शिक्षक के रूप में तैनात पुत्री निशा से तय हुई थी। शुक्रवार को बरात अतरौली क्षेत्र के गांव मढ़ौली स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस गई थी।



पीटते-पीटते जमीन पर गिरा लिया

पिता ने कहा कि हमलावरों ने बेटे को पीटते-पीटते जमीन पर गिरा लिया। उनके डंडे टूट गए, लेकिन उन्होंने बेटे को पीटना बंद नहीं किया। हमलावरों के आगे हाथ जोड़कर उन्होंने बेटे की जाम की भीख मांगी, लेकिन उनका दिल नहीं पसीजा। जमीन पर गिरे बेटे के ऊपर लेटकर उसे बचाने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों के सिर पर खून सवार था।