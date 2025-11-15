Language
    अलीगढ़: शादी में बवाल, बारातियों और ग्रामीणों में हिंसक झड़प, दूल्हे के चचेरे भाई की मौत

    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:22 AM (IST)

    अलीगढ़ के अतरौली में एक शादी समारोह में बारात और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस घटना में दूल्हे के चचेरे भाई की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। यह घटना अतरौली के मढ़ौली गांव के लक्ष्मी फार्म हाउस में हुई, जहाँ आगरा से बारात आई थी।

    जागरण संवाददाता, अतरौली (अलीगढ़)। अतरौली में शादी कार्यक्रम के दौरान आगरा से आयी बरात में शामिल बरातियों के साथ गांव वालों की झड़प हो गई। उनके बीच जमकर मारपीट हुई। इसमें डंडा लगने दूल्हे के चचेरे भाई को गंभीर चोट आ गई। अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। 10 अन्य भी घायल हुए हैं। इस मामले में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है।

    अतरौली क्षेत्र के गांव मढ़ौली स्थित लक्ष्मी फार्म हाउस में शुक्रवार को रणजीत सिंह की बेटी की शादी कार्यक्रम था। आगरा जिले के एत्माद्दौला क्षेत्र के सीता नगर निवासी दूल्हा राहुल पुत्र ओमवीर सिंह की बरात आयी थी। देर रात 11 बजे बरातियों और गांव वालों के बीच झगड़ा हो गया। लाठी डंडों के साथ मारपीट हो गई।

    इस दौरान दूल्हे के चचेरे भाई विनय के सिर पर डंडा लग गया। मारपीट में दिलीप पुत्र दुर्ग सिंह, सोनवीर, मोनवीर पुत्रगण गिरवर सिंह व योगेन्द्र सिंह पुत्र ओमवीर व अन्य घायल हो गए। घायलों को पहले अतरौली सीएचसी ले गए।

    यहां से उन्हें पंडित दीन दयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय रेफर कर दिया। यहां विनय की मृत्यु हो गई। इसमें अतरौली के जगतपुर गांव के जोगेन्द्र, ज्ञानप्रकाश, पुष्पेन्द्र, जयन्त, गुल्लू उर्फ प्रवीन, अतुल, मनोज, नरेश, विवेक, आकाश के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है।