    दुल्हन की जगह घर पहुंचा दूल्हे के चचेरे भाई का शव, अलीगढ़ में शादी में हुई थी पीट-पीटकर हत्या

    By Neelesh Kumar Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:17 AM (IST)

    अलीगढ़ के अतरौली में शादी समारोह में बारात और ग्रामीणों के बीच हुई हिंसक झड़प में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। खुशियां मातम में बदल गईं, और रिसेप्शन कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। मृतक विनय चौधरी अपने पीछे पत्नी और दो बेटियां छोड़ गए हैं। घटना के बाद दूल्हे की मां को हार्ट अटैक आया। दूल्हे के पिता ने लूटपाट का भी आरोप लगाया है।

    रोती बिलखती मृतक की पत्नी व मृतक का फाइल फोटो इंसेट में।

    जागरण संवाददाता, आगरा। अलीगढ़ के अतरौली में एक शादी समारोह में बरात और ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हो गई। मारपीट में दूल्हे के चचेरे भाई की मृत्यु हो गई। घर दुल्हन की जगह दूल्हे के चचेरे भाई का शव पहुंचा। वारदात के बाद से शादी वाले घर में मातम छा गया। दिनभर घर में स्वजन की चीखें गूंजती रहीं। शनिवार शाम को युवक के शव का अंतिम संस्कार फाउंड्रीनगर स्थित श्मशान घाट पर हुआ। शनिवार को टेड़ी बगिया स्थित मैरिज होम में रिसेप्शन कार्यक्रम होना था। वारदात के चलते वहां सन्नाटा छाया रहा।

    शादी की खुशियां मातम में बदलीं, दिनभर गूंजती रहीं स्वजन की चीखें


    रामबाग क्षेत्र के सीतानगर निवासी ओमवीर सिंह के बेटे इंजीनियर राहुल की शादी अलीगढ़ के जगतपुर अतरौली में रहने वाले रंजीत सिंह की एयरफोर्स में तैनात पुत्री निशा से तय हुई थी। शुक्रवार को बरात अतरौली क्षेत्र के गांव मढ़ौली स्थित लक्ष्मी फॉर्म हाउस गई थी। शुक्रवार रात 11 बजे बरातियों और गांव वालों के बीच झगड़ा हो गया। इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले। इससे दूल्हे के चचेरे भाई 28 वर्षीय विनय चौधरी निवासी बजरंग नगर टेड़ी बगिया की मृत्यु हो गई। झगड़े में युवक की मृत्यु व बरातियों के घायल होने की खबर जैसे ही घर पहुंची तो शादी वाले घर में मातम छा गया।


    टेड़ी बगिया स्थित मैरिज होम में शनिवार को होना था रिसेप्शन कार्यक्रम

     

    महिला संगीत की जगह स्वजन की चीख पुकार गूंजने लगी। अलीगढ़ में पोस्टमार्टम होने के बाद शनिवार शाम 5:30 बजे विनय का शव घर पहुंचा। शव देखकर पत्नी रेखा व मां उर्मिला देवी बेसुध हो गईं। किसी तरह आसपास की महिलाओं ने दोनों को संभाला। शनिवार शाम 6:30 बजे विनय की शव का अंतिम संस्कार फाउंड्री नगर स्थित श्मशान घाट पर किया गया।

    स्वजन ने बताया कि विनय की शादी छह वर्ष पहले रेखा से हुई थी। वह अपने पीछे पत्नी के अलावा चार वर्षीय बेटी हिमांशी व छह माह की बेटी निम्मो को छोड़ गए हैं। वह फाइनेंस कंपनी में नौकरी करते थे। तीन भाइयों में सबसे छोटे थे। स्वजन ने बताया कि टेड़ी बगिया स्थित मैरिज होम में शनिवार को रिसेप्शन का कार्यक्रम था। स्वजन का कहना था कि तीन बार बरात की बस खराब हुई, शायद ईश्वर बरातियों को जाने से रोक रहा था।


    दूल्हे की मां की बिगड़ी हालत, अस्पताल में भर्ती

     

    शादी समारोह के बीच हुए झगड़े और विनय की मृत्यु की खबर सुनकर दूल्हे राहुल की मां मुंद्रा देवी की हालत बिगड़ गई। आनन फानन में स्वजन ने उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। स्वजन का कहना है कि उन्हें हार्टअटैक आया है।

     

    दूल्हे पिता ने लगाया सात चेन लूटने का आरोप

     

    शादी समारोह में हुई मारपीट की घटना में दूल्हे के पिता ओमवीर सिंह ने लूट का भी आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि मारपीट करने वालों ने स्वजन व रिश्तेदारों की सात चेन लूट ली हैं। इसके जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है। उन्होंने कहा कि जब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा था।