Weather Update: ये कहां 'गुम' हो गया ताजमहल? घना कोहरा और शीतलहर, आगरा में कड़ाके की ठंड
जागरण संवाददाता, आगरा। यूपी का मौसम अब बेहद सर्द होता जा रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाने के साथ ही शनिवार सुबह से ही शीतलहर चल रही है। सुबह दृश्यता 50 मीटर से कम पहुंच गई, तेज सर्द हवा चलने से कड़ाके की सर्दी में लोग ठिठुरते रहे। कोहरे के चलते सेंट्रल टैंक से ताजमहल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।
तेज हवा चलने से लोग परेशान, तापमान में गिरावट
सुबह से ही घना कोहरा छाने से दृश्यता 50 मीटर तक पहुंच गई, सुबह तेज हवा चलने से सर्दी से लोग परेशान रहे। न्यूनतम तापमान 8.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शहर के बाहरी क्षेत्रों और यमुना किनारा रोड पर घना कोहरा छाने से दृश्यता शून्य रही। सुबह 10 बजे तक धूप नहीं निकली है और शीतलहर चल रही है। कोहरे की ये हालत थी कि डायना बेंच से ताजमहल नहीं दिखा। सुबह ताजमहल देखने आए पर्यटक फोटो खिंचाने में परेशान हुए।
शुक्रवार को मौसम रहा सर्द
इससे पहले शुक्रवार को सुबह सर्द हवा चलने के साथ ही धूप निकल आई। इससे न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.8 डिग्री सेल्सियस अधिक 11.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह 10 बजे के बाद सर्द हवा के बीच धूप तेज होती गई, लोगों ने दोपहर में धूप का आनंद लिया। दोपहर तीन बजे तक तेज धूप निकली, इससे अधिकतम तापमान 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शाम पांच बजे के बाद ठंडी हवा चलने लगी। रात 10 बजे शहर में धुंध छाने लगी। देररात यमुना किनारे और बाहरी क्षेत्रों में भी कोहरे का असर नजर आया। इससे गलन बढ़ गई।
