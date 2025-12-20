Weather Update: ये कहां 'गुम' हो गया ताजमहल? घना कोहरा और शीतलहर, आगरा में कड़ाके की ठंड

जागरण संवाददाता, आगरा। यूपी का मौसम अब बेहद सर्द होता जा रहा है। सुबह से ही घना कोहरा छाने के साथ ही शनिवार सुबह से ही शीतलहर चल रही है। सुबह दृश्यता 50 मीटर से कम पहुंच गई, तेज सर्द हवा चलने से कड़ाके की सर्दी में लोग ठिठुरते रहे। कोहरे के चलते सेंट्रल टैंक से ताजमहल स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है।

