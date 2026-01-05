दूधिया की पिटाई करने पर चौकी प्रभारी निलंबित, थाना छत्ता प्रभारी लाइन हाजिर; ACP शेषमणि उपाध्याय की जांच शुरू

जागरण संवाददाता, आगरा। भाई के साथ घर-घर दूध बांटकर जीवनयापन करने वाला युवक पुलिस के कहर को भुला नहीं पाया है। थाने और चौकी में मिलीं यातनाओं को याद कर वह सिहर उठता है। परिवार में पुलिसकर्मियों के रवैये से आक्रोश है। एसीपी ने रविवार को पीड़ित को जीवनी मंडी चौकी पर बुलाकर बयान दर्ज किए। स्वजन को जांच के बाद दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन दिया।

थर्ड डिग्री देने वाले चौकी प्रभारी के निलंबन के बाद अब छत्ता थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। उन्हें शिथिल पर्यवेक्षण के आरोप में लाइन हाजिर किया गया है। सपा नेताओं ने चौकी पर पहुंचकर पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ प्रदर्शन किया। दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की।

जीवनी मंडी चौकी प्रभारी ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ दी थी थर्ड डिग्री सैंया के बाग किशोरा वीरई के रहने वाले नरेंद्र कुशवाह को जीवनी मंडी चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार ने अन्य पुलिसकर्मियों के साथ शुक्रवार को चौकी और फिर छत्ता थाने पर ले जाकर थर्ड डिग्री दी थी। पीट-पीटकर दो डंडे तोड़ दिए, तलबों पर इस कदर डंडे मारे कि पैरों में सूजन आ गई। बर्बरता का क्रम यहीं नहीं रुका प्लास से पैर के नाखून खींच लिए। नरेंद्र कुशवाह अपराधी नहीं है, न ही उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खुली है।

टेंपो चलाने से किया था मना उसका कसूर सिर्फ यह था कि टेंपो न चला पाने के कारण उन्होंने चौकी इंचार्ज पर अन्य पुलिसकर्मियों को छत्ता थाने तक छोड़ने से इनकार कर दिया था। शिकायत के बाद शनिवार को चौकी प्रभारी रविंद्र कुमार को निलंबित को निलंबित किया गया था। डीसीपी सिटी ने शिथिल पर्यवेक्षण का दोषी पाते हुए छत्ता थाना प्रभारी प्रमोद कुमार को रविवार को लाइन हाजिर कर दिया।

पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच के बाद मुकदमा दर्ज करने का आश्वासन

एसीपी छत्ता शेषमणि उपाध्याय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने रविवार दोपहर पीड़ित को जीवनी मंडी चौकी पर बुलाकर बयान दर्ज किए। इस बीच भाजपा नेता राकेश कुशवाह के साथ ही नरेंद्र के स्वजन मौजूद रहे। बयान दर्ज करने की कार्रवाई चल ही रही थी, तभी जिलाध्यक्ष ऊदल सिंह कुशवाह के नेतृत्व में सपा नेता व कार्यकर्ताओं ने चौकी पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। नारेबाजी करते हुए दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। डीसीपी सिटी ने आश्वासन दिया कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।