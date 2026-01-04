आगरा की चौकी में चीखता रहा दूधिया, दारोगा ने प्लास से खींच डाले नाखून, ऑटो से थाने तक ना पहुंचाने पर दी खौफनाक सजा

जागरण संवाददाता, आगरा। किरावली थाने में हत्या का जुर्म कुबूल करवाने के लिए निर्दोष युवक को पीट-पीटकर पैर तोड़ने वाले वर्दी वालों पर मुकदमा दर्ज न होने से वर्दी वालों का दुस्साहस बढ़ रहा है। जीवनी मंडी पुलिस के चौकी इंचार्ज ने दूधिए युवक को इसलिए यातनाएं दी कि उसने आटो से थाने तक नहीं छोड़ा। पुलिस चौकी में सिपाही से पैर पकड़वाकर तलवों पर इतने प्रहार किए कि दो डंडे टूट गए।

इस पर भी मन न भरा तो प्लास मंगाकर पैर से नाखून खींचे। इसके बाद पीड़ित के खिलाफ शांति भंग में कार्रवाई कर दी। डीसीपी सय्यद अली अब्बास ने चौकी प्रभारी जीवनी मंडी रवि कुमार को निलंबित कर दिया है। सैंया के बाग किशोरा वीरई के रहने वाले दो भाई नरेंद्र कुशवाह और धीरज कुशवाह दूध बेचते हैं। दोनों ई-आटो से दूध लाकर जीवनी मंडी क्षेत्र में घर-घर पहुंचाते हैं।

नरेंद्र ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे वे टेंपो लेकर खड़े थे। बड़ा भाई धीरज दूध देने गया था। इसी बीच चौकी प्रभारी रवि कुमार चार पुलिसकर्मियों को लेकर पहुंचे और कहा कि थाना छत्ता तक चलो। नरेंद्र ने कहा कि वे आटो ठीक से नहीं चला पाते, इसलिए नहीं जा सकते। आरोप है कि बौखलाए चौकी प्रभारी ने वहीं डंडे से पीटना शुरू कर दिया।

पुलिसकर्मियों ने छीना मोबाइल वीडियो बनाने को नरेंद्र ने मोबाइल निकाला तो पुलिसकर्मियों ने उनसे मोबाइल छीन लिया। इसके बाद खींचते हुए बाइक पर बिठाया और पुलिस चौकी जीवनी मंडी ले गए। एक सिपाही आटो भी ले गया। चौकी के कमरे में सिपाही से उसके पैर पकड़वाए और चौकी प्रभारी ने डंडों से मारना शुरू कर दिया। वह चीखता रहा और वे डंडे बरसाते रहे। दो डंडे टूटने के बाद प्लास मंगवाकर पैर के नाखून खींचे गए।

साथी पुलिसकर्मियों ने लात घूंसों से मारा। इसके बाद चौकी प्रभारी गाड़ी से उसे थाना छत्ता ले गए। वहां से शांति भंग की कार्रवाई कर दी। इसके साथ ही टेंपो को भी पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया। बाद में भाई ने एसीपी कोर्ट से उसकी जमानत कराई।