    घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित, DM Agra ने जारी किया आदेश

    By Prateek GuptaEdited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:33 PM (IST)

    आगरा में घने कोहरे के कारण स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। जिलाधिकारी आगरा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। कोहरे के कारण बच्चों को स्कूल जाने ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, आगरा। दिनभर धूप न निकलने और घने कोहरा छाने का अलर्ट आने के बाद जिलाधिकारी आगरा ने गुरुवार शाम स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

    डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए शुक्रवार को कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश रहने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर प्रभावी होगा।

    जो स्कूल इसका पालन नहीं करेगा, उसके खिलाफ प्रशासन के स्तर से कार्रवाई की जाएगी। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि गुरुवार को न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं रही लेकिन अधिकतम तापमान के नीचे आने से इस सीजन में पहली बार कोल्ड डे जैसी कंडीशन रही। शुक्रवार को भी मौसम का ऐसा ही हाल रह सकता है।

