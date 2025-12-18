घने कोहरे के चलते स्कूलों की छुट्टी घोषित, DM Agra ने जारी किया आदेश

जागरण संवाददाता, आगरा। दिनभर धूप न निकलने और घने कोहरा छाने का अलर्ट आने के बाद जिलाधिकारी आगरा ने गुरुवार शाम स्कूलों की छुट्टी का आदेश जारी कर दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार को तापमान में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है।

डीएम अरविंद मल्लप्पा बंगारी के निर्देश पर बीएसए जितेंद्र कुमार गोंड ने शीतलहर और कड़ाके की ठंड को देखते हुए शुक्रवार को कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूलों में अवकाश रहने का आदेश जारी किया है। यह आदेश सभी बोर्ड के स्कूलों पर प्रभावी होगा।