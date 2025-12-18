IMD Fog Alert: आगरा मंडल में घने कोहरे की चेतावनी लेकर आया SMS, जरूरी होने पर ही करें यात्रा; बरतें ये सावधानी

जागरण संवाददाता, मथुरा। IMD fog Alert: आगरा मंडल में आने वाले 24 घंटे में जबरदस्त कोहरा छाए रहने के लिए संकेत दिए हैं। इस पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन (NDMAEW) की ओर से भी SMS जारी कर सभी मोबाइल उपभोक्ताओं को सूचित कर दिया है। कोहरे में अनावश्यक यात्रा पर न निकलने की अपील की गई है।

यदि आवश्यकता पड़ने पर सफर करना भी पड़े तो बेहद सावधानी बरतें। कोहरे में होने वाली दुर्घटनाओं को सावधानी से रोका जा सकता है। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को सुझाव दिए हैं, ताकि सड़क दुर्घटना कम हो सकें। कोहरे में यात्रा न करने को सुझाव दिया गया है।

यात्रा करना आवश्यक है तो वाहन धीमी गति से चलाएं। गति के कारण वाहन नियंत्रित नहीं हो पाता है। वरिष्ठ सहायक संभागीय अधिकारी प्रवर्तन राजेश राजपूत ने कहा है कि बहुत आवश्यक न हो तो कोहरे में यात्रा न करें। एसी का प्रयोग न करें, बल्कि हल्का हीटर चलाकर उसकी हवा विंडस्क्रीन की ओर कर दें, ताकि विंडस्क्रीन पर वाष्प न जमे।

अपने वाहन की खिड़की के शीशे को थोड़ा खुला रखें, ताकि अतिरिक्त वाष्प गाड़ी से बाहर निकलती रहे। इससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहनों की ध्वनि भी सुनाई देती रहेगी। गाड़ी के कांच को हाथ से साफ करने का प्रयास न करें। इसे सदैव साफ, सूखे सूती कपड़े या माइक्रोफाइबर क्लाथ से ही साफ करें।

लाइट को लो-बीम पर रखें। यदि दिन में कोहरा हो तो दिन में भी हेडलाइट ऑन करके ही वाहन चलाएं। वाहन की हैजार्ड लाइट को ऑन कर दें ताकि अन्य वाहन सचेत हो जाएं। स्टीरियो या एफएम बंद कर दें। लोकेशन जानने के लिए गूगल मैप आदि की सहायता ले सकते हैं।