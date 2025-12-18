Language
    UP में Expressways पर कोहरे को देख घटाई गई वाहनों की गति सीमा, कार और भारी वाहनों की रहेगी ये लिमिट

    By Munna Lal Sharma Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Thu, 18 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    Agra Lucknow Expressway: कोहरे की वजह से वाहनों की गति सीमा घटा दी गई है।

    संंसू, जागरण-फतेहाबाद (आगरा)। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अब एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा को घटा दिया गया है। 

    प्रदेश के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, आगरा-लखनऊ, पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर अब तेज़ गति से वाहन चलाना मना होगा।

    यह निर्णय विशेष रूप से हाल की अवधि में बढ़ रही दुर्घटनाओं और अत्यधिक कोहरे तथा धुंध के कारण लिया गया है, जिसके कारण सड़क सुरक्षा पर गंभीर खतरा मंडरा रहा था। मौसम के प्रतिकूल असर और अधिक दुर्घटनाओं की संभावना को देखते हुए, श्रीहरि प्रताप शाही ने प्रभावी कार्रवाई के तहत गति सीमा को संशोधित किया है।

    संशोधित गति सीमा

    • कार, जीप: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक – 80 किलोमीटर प्रति घंटा
    • रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक – 60 किलोमीटर प्रति घंटा
    • बस: सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक – 60 किलोमीटर प्रति घंटा
    • रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक – 50 किलोमीटर प्रति घंटा
    • मालवाहक: सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक – 50 किलोमीटर प्रति घंटा
    • रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक – 40 किलोमीटर प्रति घंटा