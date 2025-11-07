आगरा में हैं तो इन लोगों ने रहे सावधान, पुलिस ने बीच बाजार में लगाया पोस्टर

जागरण संवाददाता, आगरा। लूट और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सक्रिय अपराधियों के नाम-पते और फोटो लगे बैनर भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और मैरिज होम में लगवाए गए हैं। सिटी जोन में सौ सक्रिय अपराधियों को चिह्नित किया गया है। पुलिस की ओर से भी इन अपराधियों की निगरानी की जा रही है।

सहालग की शुरुआत होते ही चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। हाल ही में आटो गैंग चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। वारदातों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है।