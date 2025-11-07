Language
    आगरा में हैं तो इन लोगों ने रहे सावधान, पुलिस ने बीच बाजार में लगाया पोस्टर

    By Neelesh Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 07 Nov 2025 12:43 PM (IST)

    आगरा पुलिस ने लूट और चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। शहर के सक्रिय अपराधियों के फोटो और जानकारी सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शित किए गए हैं। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि वे इन अपराधियों से सावधान रहें और उनके बारे में कोई भी जानकारी होने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। सोशल मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई जा रही है।

    बैनर पर दर्ज अधिकारियों के नंबरों पर दी जा सकती है अपराधियों की सूचना

    जागरण संवाददाता, आगरा। लूट और चोरी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। सक्रिय अपराधियों के नाम-पते और फोटो लगे बैनर भीड़भाड़ वाले इलाकों, बाजारों और मैरिज होम में लगवाए गए हैं। सिटी जोन में सौ सक्रिय अपराधियों को चिह्नित किया गया है। पुलिस की ओर से भी इन अपराधियों की निगरानी की जा रही है।

    सहालग की शुरुआत होते ही चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। हाल ही में आटो गैंग चोरी की तीन बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। वारदातों को रोकने और लोगों को जागरूक करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने जागरूकता अभियान की शुरुआत की है।

    इसके तहत जिलेभर में चैन स्नेचर, लुटेरों की सार्वजनिक स्थानों, बाजारों और मैरिज होम में फोटो प्रिंट कर बैनर लगवाए गए हैं। इस बैनरों पर संबंधित अपराधी के बारे में जानकारी दर्ज करने के साथ ही थाना पुलिस और एसीपी के नंबर दर्ज किए गए हैं।

    कहीं भी इन अपराधियों के नजर आने पर पुलिस से शिकायत करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने बताया कि शहर में 444 अपराधी रजिस्टर्ड हैं। वर्तमान में सौ अपराधी सक्रिय हैं। सक्रिय अपराधियों की फोटो संबंधित थाना क्षेत्राें में सार्वजनिक स्थानों व मैरिज होम में लगवाई गई हैं। इनके बारे में सूचना मिलते ही पुलिस की ओर से तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

    इंटरनेट मीडिया का भी लिया जा रहा सहारा
    लोगों को जागरूक करने के लिए इंटरनेट मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा है। सोशल मीडिया सैल विभिन्न माध्यमों पर सक्रिय अपराधियों के फोटो प्रसारित करके लोगों को जागरूक कर रहा है। साथ ही अपराधियों के नजर आने पर पुलिस को सूचना देने की अपील की जा रही है।