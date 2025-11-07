बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने लगाया चूना, एक झटके में उड़ा लिए 7.35 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, आगरा। बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी को साइबर ठगों ने निशाना बनाया। सीनियर सिटिजन कार्ड बनवाने के नाम पर 7.35 लाख रुपये खाते से निकाल लिए गए। जानकारी होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। एत्माद्दौला थाना क्षेत्र की ट्रांस यमुना कालोनी बी ब्लाक में रहने वाले विपिन चंद्र बिजली विभाग के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। पीड़ित के अनुसार बुधवार को उनके मोबाइल पर काल आई। काल करने वाले ने खुद को बैंक कर्मचारी बताते हुए सीनियर सिटिजन कार्ड बनाए जाने का झांसा दिया।

इसके बाद उनसे आधारकार्ड, पैनकार्ड की जानकारी ली गई। फोन करने वाले ने कहा कि अभी आवेदन नहीं हुआ है, गुरुवार सुबह 11 बजे फिर फोन किया जाएगा। इसके बाद गुरुवार सुबह 11 बजे उन्हें फिर से फोन आया और पैनकार्ड व आधारकार्ड की जानकारी दोबारा मांगी गई।