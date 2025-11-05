आगरा के बीएसएफ जवान ने बनाया विश्व कीर्तिमान, करतब देख दांतों तले उंगुली दबा गए लोग
आगरा के बीएसएफ जवान रनवीर सिंह फौजदार ने बुलेट बाइक पर हैरतअंगेज करतब दिखाकर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने एक अन्य जवान के साथ बिना हाथ पकड़े 58.6 किलोमीटर की दूरी तय की। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के दौरान बीएसएफ के जवानों द्वारा यह प्रदर्शन किया गया, जिस पर यूनिट में जश्न मनाया गया। 6 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु के ताल में भी बीएसएफ राइडर्स प्रदर्शन करेंगे।
जागरण संवाददाता, आगरा। देश की सीमा पर सजग रहते हुए घुसपैठियों और दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान अपनी जांबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे ही आगरा के रहने वाले एक जवान, जो बीएसएफ में टेकनपुर ग्वालियर में तैनात हैं, उन्होंने अपने कौशल से विश्व कीर्तिमान मनाया है।
बीएसएफ ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह 31 अक्टूबर से आरंभ किया है। इसका समापन सात नवंबर को होगा। सप्ताह में बुलट बाइक पर सवार होकर जांबाज नए कीर्तिमान रच रहे हैं। इन्हीं से एक जवान हैं असिसटेंट सब इंस्पेक्टर रनवीर सिंह फौजदार।
असिसटेंट सब इंस्पेक्टर रनवीर सिंह फौजदार।
आगरा में ग्वालियर रोड पर इटौरा में ओम गार्डन कालोनी के रहने वाले रनवीर सिंह फौजदार ने बुलट के साइड फीट रेस्ट पर एक अन्य जवान के साथ खड़े होकर हाथ छोड़कर 58.6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 8 मिनट और 13 सेकेंड में पूरी की।
इसके साथ ही उन्होंने कीर्तिमान रच दिया। फौजदार की इस उपलब्धि पर बीएसएफ की टेकनपुर यूनिट में जश्न मनाया गया। फौजदार मूलत: आगरा की कोटली बगीची के रहने वाले हैं। इनके पिता प्यारेलाल हैं। परिवार के सदस्यों को भी गर्व है।
बीएसएफ टेकनपुर में रिकार्ड रचने के बाद जांबाज।
राष्ट्रीय एकता सप्ताह के अंतर्गत छह नवंबर को गुरुद्वारा गुरु के ताल में बीएसएफ के राइडर्स हैरतअंगेज करतब दिखाएंगे। रायल एन्फील्ड के डीलर आगरा रायल्स के निदेशक मनोज जादौन ने बताया, करीब 70 लोगों का दल ग्वालियर से आगरा आएगा।
यहां बीएसएफ के अधिकारी व स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के समझ जांबाज अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद जांबाजों का दल आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए प्रस्थान करेगा। वहां अन्य कीर्तिमान रचे जाएंगे।
यह भी पढ़ें- तेज तर्रार, फुर्तीला और वफादार...कौन हैं वो दो भारतीय नस्ल के कुत्तें जिन्हें BSF की K9 यूनिट में मिली जगह?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।