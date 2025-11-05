आगरा के बीएसएफ जवान ने बनाया विश्व कीर्तिमान, करतब देख दांतों तले उंगुली दबा गए लोग

जागरण संवाददाता, आगरा। देश की सीमा पर सजग रहते हुए घुसपैठियों और दुश्मन के दांत खट्टे कर देने वाले सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवान अपनी जांबाजी के लिए पहचाने जाते हैं। ऐसे ही आगरा के रहने वाले एक जवान, जो बीएसएफ में टेकनपुर ग्वालियर में तैनात हैं, उन्होंने अपने कौशल से विश्व कीर्तिमान मनाया है।

बीएसएफ ने राष्ट्रीय एकता सप्ताह 31 अक्टूबर से आरंभ किया है। इसका समापन सात नवंबर को होगा। सप्ताह में बुलट बाइक पर सवार होकर जांबाज नए कीर्तिमान रच रहे हैं। इन्हीं से एक जवान हैं असिसटेंट सब इंस्पेक्टर रनवीर सिंह फौजदार।

असिसटेंट सब इंस्पेक्टर रनवीर सिंह फौजदार। आगरा में ग्वालियर रोड पर इटौरा में ओम गार्डन कालोनी के रहने वाले रनवीर सिंह फौजदार ने बुलट के साइड फीट रेस्ट पर एक अन्य जवान के साथ खड़े होकर हाथ छोड़कर 58.6 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 8 मिनट और 13 सेकेंड में पूरी की।

इसके साथ ही उन्होंने कीर्तिमान रच दिया। फौजदार की इस उपलब्धि पर बीएसएफ की टेकनपुर यूनिट में जश्न मनाया गया। फौजदार मूलत: आगरा की कोटली बगीची के रहने वाले हैं। इनके पिता प्यारेलाल हैं। परिवार के सदस्यों को भी गर्व है।