    तेज तर्रार, फुर्तीला और वफादार...कौन हैं वो दो भारतीय नस्ल के कुत्तें जिन्हें BSF की K9 यूनिट में मिली जगह?

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:30 PM (IST)

    सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने अपनी के9 यूनिट में रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड नामक दो भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल किया है। रामपुर हाउंड अपनी गति और सहनशीलता के लिए जाना जाता है, जबकि मुधोल हाउंड अपनी ताकत और वफादारी के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत के तहत देशी नस्लों को बढ़ावा देने का आह्वान किया था, जिसके बाद यह कदम उठाया गया है।

    Hero Image

    बीएसएफ में शामिल हुए भारतीय नस्ल के कुत्ते। इमेज सोर्स- DD न्यूज

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भातीय नस्ल के दो कुत्तों को देश की सीमा सुरक्षा बल (BSF) की K9 यूनिट में सबसे अग्रणी जगह मिली है। इस पहल से देशी नस्ल के कुत्तों का सम्मान बढ़ा है, जो कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

    BSF में शामिल हुए भारतीय नस्ल के कुत्ते

    बता दें BSF ने अपनी K9 यूनिट्स में दो प्रमुख भारतीय नस्ल के कुत्तों को शामिल किया है। इसमें पहला है उत्तर प्रदेश का रामपुर हाउंड, जो अपनी तेज रफ्तार और सहनशीलता के लिए जाना जाता है। इस नस्ल को सदियों से नवाबों द्वारा पाला जाता रहा है। विदेशी नस्लों की तुलना में इसके रखरखाव में काफी कम खर्च आता है।

    वहीं दूसरी नस्ल कर्नाटक की मुद्होल हाउंड की है। इसका संबंध मराठा से रहा है। मुद्होल हाउंड को राजा मालोजी राव घोरपड़े ने पुनर्जीवित किया था। कुत्तों की ये नस्ल मुख्य रूप से अपनी ताकत और वफादारी के लिए जानी जाती है।

    भारत की प्राचीन समृद्ध परंपराओं में देशी नस्ल के कुत्तों का एतिहासिक महत्व रहा है। शताब्दियों से ये कुत्ते राज दरबारों से लेकर युद्ध क्षेत्र में कदम से कदम मिलाते हुए वफादारी का प्रतीक बने हुए हैं।

    आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम 

    जनवरी 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र (एनटीसीडी) का दौरा किया था। उस दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा कर्तव्यों के लिए भारतीय 'श्वान' नस्लों को बढ़ावा देने की बात कही थी।

    इसी कड़ी में 30 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री की 'मन की बात' संबोधन में, पीएम मोदी ने लोगों से आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल की भावना के अनुरूप, भारतीय नस्लों को अपनाने और बढ़ावा देने का आग्रह किया था। इस अपील ने लोगों के दिलों को छुआ और राष्ट्रीय गौरव की एक नई लहर पैदा हुई। यहीं से स्वदेशी नस्ल के कुत्तों की विरासत को पुनर्जीवित करने का एक आंदोलन शुरू हुआ।

     