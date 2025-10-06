Tennis: एलेक्जेंडर ज्वेरेव पहले दौर में हुए उलटफेर का शिकार, 54वें रैंक वाले खिलाड़ी ने दी शिकस्त
शंघाई मास्टर्स में बड़ा उलटफेर हुआ जहाँ तीसरी वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को आर्थर रिंदरनेक ने हरा दिया। ज्वेरेव ने पहला सेट जीता लेकिन रिंदरनेक ने शानदार वापसी करते हुए मैच अपने नाम किया। रिंदरनेक ने इस साल विंबलडन में भी ज्वेरेव को हराया था। अब उनका मुकाबला जीरी लेहेका से होगा।
शंघाई, एपी: तीसरी वरीयता प्राप्त एलेक्जेंडर ज्वेरेव को सोमवार को शंघाई मास्टर्स के अपने पहले ही मैच में 54वें रैंक वाले आर्थर रिंदरनेक ने 4-6, 6-3, 6-2 से हराकर बाहर कर दिया। ज्वेरेव ने पहला सेट जीतकर बढ़त बनाई थी, लेकिन उसके बाद पूरे मैच में संघर्ष करते रहे और दोबारा प्रतिद्वंद्वी की सर्विस नहीं तोड़ सके।
रिंदरनेक ने दूसरे सेट में एक और तीसरे सेट में दो बार ब्रेक हासिल कर दो घंटे से अधिक समय तक चले मुकाबले में जीत दर्ज की। रिंदरनेक ने इस साल विंबलडन के पहले दौर में भी पांच सेटों के मुकाबले में ज्वेरेव को हराया था। 30 वर्षीय रिंदरनेक ने 2025 में अब तक करियर-श्रेष्ठ 23 मैचों में जीत हासिल की है और वह तीसरी बार किसी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट के चौथे दौर में पहुंचे हैं।
लेहेका से होगा मैच
उनका अगला मुकाबला जीरी लेहेका से होगा, जिन्होंने डेनिस शापोवालोव को 6-4, 6-4 से हराया। इससे पहले सातवीं वरीयता प्राप्त एलेक्स डी मिनौर ने आर्द्र मौसम में खेले गए मैच में कामिल माच्रजक को 6-1, 7-5 से हराया। यह उनकी इस वर्ष हार्ड कोर्ट पर टूर की अग्रणी 36वीं जीत थी। 26 वर्षीय डी मिनौर ने माच्रजक की सर्विस पांच बार तोड़ी और इस सीजन में अपने सातवें मास्टर्स 1000 चौथे दौर में जगह बनाई। दूसरे सेट में 4-3 से पिछड़ने के बाद उन्होंने दो बार ब्रेक हासिल किया
