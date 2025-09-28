कोको गफ पहुंचीं तीसरे दौर में, लेला फर्नांडीज को रोमांचक मुकाबले में दी शिकस्त

फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गफ को लेला फर्नांडीज के खिलाफ तीन सेट तक जूझना पड़ा लेकिन आखिरकार उन्होंने रविवार को 6-4 4-6 7-5 से जीत दर्ज कर चीन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली। पिछली बार की विजेता और बीजिंग में दर्शकों की पसंदीदा गफ दूसरे सेट में लड़खड़ाईं और तीसरे सेट में मैच सर्व करने के दौरान संघर्ष किया।

बीजिंग, एपी। फ्रेंच ओपन चैंपियन कोको गफ को लेला फर्नांडीज के खिलाफ तीन सेट तक जूझना पड़ा, लेकिन आखिरकार उन्होंने रविवार को 6-4, 4-6, 7-5 से जीत दर्ज कर चीन ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली। अब गफ का अगला मुकाबला 16वीं वरीयता प्राप्त बेलिंडा बेनसिच या आस्ट्रेलिया की प्रिसिला हान से होगा।

पिछली बार की विजेता और बीजिंग में दर्शकों की पसंदीदा गफ दूसरे सेट में लड़खड़ाईं और तीसरे सेट में मैच सर्व करने के दौरान संघर्ष किया, लेकिन निर्णायक सेट के 12वें गेम में फर्नांडीज की सर्विस तोड़कर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

रिबाकिना को मिली शिकस्त रविवार को पहले खेले गए मुकाबलों में ईवा लिस ने 10वीं वरीय एलेना रिबाकिना को 6-3, 1-6, 6-4 से हराया, जबकि अमेरिकी मैकार्टनी केसलर 1-6, 7-5, 3-0 से आगे चल रही थीं। तभी चेक खिलाड़ी बारबोरा क्रेजिकोवा ने मैच से हटने का फैसला किया।

यह टूर्नामेंट एटीपी 500 पुरुषों के टूर्नामेंट के साथ-साथ आयोजित हो रहा है। चीनी प्रशंसकों से माफी मांगने वाले लेटेस्ट टेनिस स्टार बने लारेंजो मुसेती ने रविवार को दूसरे दौर के मुकाबले में दिग्गज खिलाड़ी एड्रियन मन्नारिनो को 6-3, 6-3 से हराकर सहज जीत हासिल की।

इससे पहले लर्नर टिएन ने फ्लावियो कोबोली को 6-3, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में नौवीं वरीय मुसेती से भिड़ने का हक हासिल किया। अल्कराज जापान ओपन के सेमीफाइनल में विश्व नंबर एक कार्लोस अल्कराज ने रविवार को जापान ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश करते हुए अमेरिकी ब्रैंडन नाकाशिमा को 6-2, 6-4 से हराया। वहीं, डेनमार्क के तीसरी वरीयता प्राप्त होल्गर रूने को जेंसन ब्रूक्सबी ने हराकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। अल्कराज शानदार फार्म में नजर आए और नाकाशिमा को केवल एक घंटे 20 मिनट में सीजन की अपनी 65वीं जीत दर्ज की।

22 वर्षीय स्पेनिश खिलाड़ी ने इसी महीने यूएस ओपन में अपना छठा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतकर विश्व रैंकिंग में नंबर-1 स्थान फिर से हासिल किया। अब चौथी वरीयता प्राप्त नार्वे के कैस्पर रूड से भिड़ेंगे। इससे पहले, रूड ने ऑस्ट्रेलियाई क्वालिफायर एलेक्जेंडर वुकिक को 6-3, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई।