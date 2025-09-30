Japan Open: कार्लोस अलकराज ने टेलर फ्रिट्ज को आसानी से दी मात, करियर का कुल 24वां खिताब जीता
दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने जापान ओपन का खिताब जीत लिया है। अलकराज ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को मात दी। कार्लोस ने साल का अपना पांचवां जबकि करियर का 24वां खिताब जीता। स्पेनिश खिलाड़ी ने लेवर कप में टेलर से मिली शिकस्त का हिसाब भी बराबर किया। अलकराज ने सत्र में अपनी 67वीं जीत दर्ज करते हुए खिताब जीता।
रायटर, टोक्यो। विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन का खिताब जीता। मंगलवार को हुए फाइनल में अलकराज ने सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर हाल ही में लेवर कप में फ्रिट्ज से मिला हार का हिसाब भी चुकता कर लिया।
अलकराज का यह 2025 का पांचवां और करियर का 24वां खिताब जीता। जापान ओपन में पहली बार खेल रहे अलकराज ने सत्र में अपनी 67वीं जीत दर्ज करते हुए खिताब जीता। अलकराज टोक्यो में लगातार अपना नौवां फाइनल खेल रहे थे, जिनमें से दो में उन्हें हार मिली है। जिसमें जानिक सिनर के विरुद्ध विंबलडन में मिली हार भी शामिल है।
जीत के बाद अलकराज ने कहा, 'जापानी दर्शकों के सामने खेलना शानदार था। मैंने हर पल का आनंद लिया, केवल उन पांच मिनट को छोड़कर जब मेरा टखना मुड़ गया था। निसंदेह यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सीजन है।'
सिनर फाइनल में, गफ अंतिम आठ में पहुंची
शीर्ष वरीयता प्राप्तल जानिक सिनर ने एलेक्स डि मिनौर को हराकर चीन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। विश्व नंबर दो सिनर ने सेमीफाइनल मुकाबले में 6-4, 3-6, 6-2 से जीत दर्ज करके हार्डकोर्ट टूर्नामेंट में लगातार नौवे फाइनल में जगह बनाई। अब उनका सामना दानिल मेदवेदेव या लर्नर टियेन से होगा।
महिला सिंगल्स में अमेरिका की कोको गाफ ने बेलिंडा बेंचिच को 4-6, 7-6, 6-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। दूसरी वरीयता गाफ का बेंचिच के विरुद्ध करियर रिकार्ड 4-2 का हो गया है।
यह भी पढ़ें- टेनिस स्टार Carlos Alcaraz किस हसीना के प्यार में हो गए क्लीन बोल्ड? बहन के कमेंट ने पूरी सच्चाई खोलकर रखी
यह भी पढ़ें- US Open 2025: कार्लोस अलकारज बने चैंपियन तो Donald Trump का उतरा चेहरा, 'X' पर मीम्स की आई बाढ़
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।