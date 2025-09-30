Japan Open: कार्लोस अलकराज ने टेलर फ्रिट्ज को आसानी से दी मात, करियर का कुल 24वां खिताब जीता

दुनिया के नंबर-1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने जापान ओपन का खिताब जीत लिया है। अलकराज ने फाइनल में अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को मात दी। कार्लोस ने साल का अपना पांचवां जबकि करियर का 24वां खिताब जीता। स्‍पेनिश खिलाड़ी ने लेवर कप में टेलर से मिली शिकस्‍त का हिसाब भी बराबर किया। अलकराज ने सत्र में अपनी 67वीं जीत दर्ज करते हुए खिताब जीता।

रायटर, टोक्यो। विश्व नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को हराकर जापान ओपन का खिताब जीता। मंगलवार को हुए फाइनल में अलकराज ने सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराकर हाल ही में लेवर कप में फ्रिट्ज से मिला हार का हिसाब भी चुकता कर लिया।

अलकराज का यह 2025 का पांचवां और करियर का 24वां खिताब जीता। जापान ओपन में पहली बार खेल रहे अलकराज ने सत्र में अपनी 67वीं जीत दर्ज करते हुए खिताब जीता। अलकराज टोक्यो में लगातार अपना नौवां फाइनल खेल रहे थे, जिनमें से दो में उन्हें हार मिली है। जिसमें जानिक सिनर के विरुद्ध विंबलडन में मिली हार भी शामिल है।

जीत के बाद अलकराज ने कहा, 'जापानी दर्शकों के सामने खेलना शानदार था। मैंने हर पल का आनंद लिया, केवल उन पांच मिनट को छोड़कर जब मेरा टखना मुड़ गया था। निसंदेह यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सीजन है।'