'जंगल में आग की तरह क्यों फैल गई खबर?' Serena Williams ने टेनिस कोर्ट पर वापसी को लेकर तोड़ी चुप्पी
सेरेना विलियम्स ने टेनिस में वापसी की अफवाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि उनकी वापसी की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सेरेना ने यह भी कह ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। सेरेना विलियम्स ने इन खबरों का खंडन किया है कि वह टेनिस में वापसी की तैयारी कर रही हैं। उन्होंने मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर लिखा कि वह 'वापस नहीं कर रही हैं।
इससे पहले अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी (आइटीआईए) के प्रवक्ता ने कहा कि 23 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन सेरेना ने खेल के ड्रग परीक्षण निकाय के साथ पंजीकरण कराया है। इसके बाद ही उनकी वापसी को लेकर अटकलें लगाई जाने लगी थी।
संन्यास ले चुके किसी भी खिलाड़ी को वापसी करने के लिए सबसे पहले डोप परीक्षण के लिए पंजीकरण करना होता है। टेनिस जगत की महानतम खिलाडि़यों में से एक 44 वर्षीय सेरेना ने 2022 में अमेरिकी ओपन के बाद किसी टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लिया है।
सेरेना ने कहा कि हे भगवान, यह खबर जंगल की आग की तरह क्यों फैल गई। मैं वापसी नहीं कर रही हूं। उनके एजेंट ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।
अमेरिकी टेनिस संघ के प्रवक्ता ब्रेंडन मैकइंटायर ने एक बयान में कहा कि हमें पता है कि सेरेना ने अंतरराष्ट्रीय पंजीकृत परीक्षण पूल में फिर से प्रवेश करने के लिए अंतरराष्ट्रीय टेनिस इंटीग्रिटी एजेंसी के पास आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी कर दी है।
अगर सेरेना पेशेवर स्तर पर वापसी करने का फैसला करती हैं तो हम अपने प्रशंसकों के साथ मिलकर हमारे खेल के इतिहास की सबसे महान चैंपियनों में से एक की वापसी का जोरदार स्वागत करेंगे।
