Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Tennis: पहला सेट गंवाने के बाद ओसाका की जबरदस्त वापसी, राडुकानू हटीं

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Tue, 07 Oct 2025 06:56 PM (IST)

    जापान की टेनिस स्टार नाओमी ओसाका ने डब्ल्यूटीए 1000 वुहान ओपन के दूसरे दौर में जगह बनाई जहाँ उन्होंने लेयला फर्नांडीज को हराया। पहले सेट में पिछड़ने के बाद ओसाका ने शानदार वापसी की। 2021 यूएस ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानू को चक्कर आने की वजह से मैच से हटना पड़ा। सोफिया केनिन ने भी अगले दौर में प्रवेश किया।

    prefferd source google
    Hero Image
    नाओमी ओसाका ने वुहान में ही विजयी वापसी

    वुहान (चीन), एपी : जापान की स्टार टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने शानदार वापसी करते हुए कनाडा की लेयला फर्नांडीज को 4-6, 7-5, 6-3 से हराकर डब्ल्यूटीए 1000 वुहान ओपन के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। यह मुकाबला मंगलवार को सेंट्रल कोर्ट पर खेला गया, जिसमें ओसाका ने पहला सेट गंवाने के बाद जबरदस्त लय हासिल की और तीन सेटों में जीत दर्ज की।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ओसाका 2017 के बाद पहली बार वुहान ओपन में खेल रही थीं। दिलचस्प बात यह रही कि वह उसी खिलाड़ी का सामना कर रही थीं, जिसने 2021 यूएस ओपन में उन्हें हराकर बड़ा उलटफेर किया था।

    मिली कड़ी टक्कर

    पहले सेट में फर्नांडीज ने अपने दो ब्रेकप्वाइंट में से एक को भुनाया और लगातार सर्विस पर दबदबा बनाए रखा। लेकिन दूसरे सेट में ओसाका ने रिटर्न गेम में आक्रामक रुख अपनाया। इस सेट में कुल पांच बार सर्विस ब्रेक देखने को मिले, जिनमें निर्णायक पल ओसाका के पक्ष में गया। निर्णायक तीसरे सेट में जापानी खिलाड़ी पूरी तरह हावी रहीं और 2021 यूएस ओपन की फाइनलिस्ट फर्नांडीज को बाहर का रास्ता दिखाया।

    दूसरे सेट के बाद ओसाका की ऊर्जा और आत्मविश्वास पूरी तरह झलक रहा था। मैच के बाद उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि मुझे धैर्य रखना होगा। फर्नांडीज हमेशा मजबूत प्रतिद्वंद्वी रही हैं, लेकिन मैंने अपने सर्व और रिटर्न पर ध्यान केंद्रित रखा।

    राडुकानू हुईं बाहर

    इसी बीच, 2021 यूएस ओपन चैंपियन एम्मा राडुकानू को दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा। वह अपने पहले दौर के मैच में ऐन ली से 1-6, 1-4 से पीछे थीं, जब उन्हें चक्कर आने की शिकायत के चलते मैच से हटना पड़ा। अन्य मैचों में, सोफिया केनिन ने अनास्तासिया जखारोवा को कड़े मुकाबले में 3-6, 7-6 (5), 6-3 से मात देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। अब उनका सामना 16वीं वरीयता प्राप्त ल्यूडमिला सैमसोनोवा से होगा, जिन्होंने एमिलियाना अरांगो को 6-1, 7-5 से हराया।

    चौथी वरीय अमांडा अनीसिमोवा, जिन्होंने इस वर्ष यूएस ओपन और विंबलडन दोनों में उपविजेता का स्थान हासिल किया था, बाएं पिंडली की चोट के कारण वुहान ओपन से हट गईं। हाल ही में उन्होंने चाइना ओपन का खिताब जीता था। वहीं शीर्ष वरीयता प्राप्त एरिना सबालेंका और तीसरी वरीयता प्राप्त कोको गफ बुधवार को अपने अभियान की शुरुआत करेंगी।

    यह भी पढ़ें- Tennis: एलेक्जेंडर ज्वेरेव पहले दौर में हुए उलटफेर का शिकार, 54वें रैंक वाले खिलाड़ी ने दी शिकस्त

    यह भी पढ़ें- Japan Open: कार्लोस अलकराज ने टेलर फ्रिट्ज को आसानी से दी मात, करियर का कुल 24वां खिताब जीता