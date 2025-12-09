अलकराज ने प्रदर्शनी मैच में बिखेरा जलवा, फोन्सेका को एक रोमांचक मुकाबले में हराया

मियामी, एपी : विश्व के नंबर एक टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अलकराज ने मियामी आमंत्रण प्रदर्शनी टेनिस टूर्नामेंट में अपना जलवा दिखाकर दर्शकों को रोमांचित किया। अलकराज ने जब कोर्ट पर कदम रखा तो तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और मेजर लीग बेसबाल के मियामी मार्लिंस के घरेलू मैदान लोनडेपो पार्क में प्रदर्शनी मैच में दर्शकों ने स्पेन के इस खिलाड़ी को सिर आंखों पर बिठाए रखा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

यह पहला अवसर था जबकि लोनडिपो पार्क में कोई टेनिस मैच खेला गया। इस प्रदर्शनी मुकाबले में ब्राजील के जोआओ फोन्सेका तथा अमेरिका की महिला स्टार अमांडा अनिसिमोवा और जेसिका पेगुला ने भी हिस्सा लिया। अलकराज ने विश्व में 24वीं रैंकिंग वाले फोन्सेका को एक रोमांचक मुकाबले में 7-5, 2-6, 10-8 से हराया।