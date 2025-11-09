Language
    ATP Finals: कार्लोस अलकराज पहली बार जीते शुरुआती मुकाबला, सिनर के साथ जारी है नंबर-1 की जंग

    By Abhishek Upadhyay Edited By: Abhishek Upadhyay
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 10:55 PM (IST)

    एटीपी फाइनल्स में कार्लोस अलकराज ने अपने पहले मैच में जीत हासिल करते हुए ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर को हरा दिया है। अलकराज ने ये मैच सीधे सेटों में जीता। 

    कार्लोस अलकराज ने हासिल की शानदार जीत

    तुरीन, एपी : स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अलकराज ने रविवार को एटीपी फाइनल्स में अपने पहले खिताब की ओर कदम बढ़ाते हुए पहले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिनौर के विरुद्ध सीधे सेटों में जीत हासिल की।

    अलकराज ने एक उतार-चढ़ाव भरे शुरुआती सेट से उबरते हुए सातवें वरीयता प्राप्त डी मिनौर को 7-6 (5), 6-2 से हराया। यह पहला अवसर है, जब अलकराज ने सत्र के अंतिम टूर्नामेंट एटीपी फाइनल्स में अपना शुरुआती मुकाबला जीता है।

    सिनर से है जंग

    शीर्ष वरीयता प्राप्त अलकराज वर्ष के अंत में नंबर 1 बनने के लिए गत चैंपियन यानिक सिनर के साथ प्रतिस्पर्धा में हैं और स्पेनिश खिलाड़ी यदि फाइनल में पहुंचता है तो वह शीर्ष स्थान हासिल कर लेंगे। अलकराज ने शुरुआती सेट में मजबूत नियंत्रण बनाए रखा। उन्होंने पहले ही डी मिनोर को बिना अंक दिए ब्रेक किया और छठे गेम में 5-1 की बढ़त बनाने के लिए फिर से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने वापसी की और गेम को ड्यूस पर ले जाकर एक और ब्रेक प्वाइंट को बचाया।

    अलकराज की वापसी

    डी मिनौर ने फिर से ब्रेक किया और सेट को टाईब्रेक में ले गए, जहां उनके पास 5-3 की बढ़त थी, लेकिन अलकराज ने वापसी की। 22 वर्षीय अलकराज ने दूसरे सेट में पूरी तरह से दबदबा बनाया, शुरुआती सर्विस खोने के बावजूद सभी अन्य गेम जीतकर अपनी दूसरी मैच प्वाइंट पर क्रास कोर्ट बैकहैंड के साथ जीत सुनिश्चित की। जिमी कानर्स ग्रुप में अलकराज व डि मिनौर के अलावा टेलर फ्रिट्ज और लोरेंजो मुसेती हैं। ब्योर्न बोर्ग ग्रुप में सिनर, ज्वेरेव, शेल्टन और फेलिक्स आगर-अलियासिम हैं। दोनों समूह के शीर्ष दो खिलाड़ी सेमीफाइनल में जगह बनाएंगे।