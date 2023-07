अब व्यूअर्स के लिए भी शॉर्ट वीडियो क्रिएट करना हुआ आसान, Youtube Shorts का नया फीचर आएगा यूजर के काम

Youtube Shorts A New Feature For Viewers Named viewer created Shorts featuring comments coming soon यूट्यूब शॉर्ट्स पर क्लिप्स देखना पसंद करते हैं तो ये नया अपडेट आपके काम का हो सकता है। यूट्यूब टीम अपने व्यूअर्स के लिए एक नए फीचर को टेस्ट कर रहा है इस फीचर की मदद से किसी वीडियो क्लिप देखने के साथ एक नया वीडियो क्रिएट कर सकेंगे।