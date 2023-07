YouTube ला रहा है दो नए दमदार फीचर्स, यूजर्स को मिलेगा नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस

नई दिल्ली, टेक डेस्क। Google की वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा यूट्यूब के भारत और दुनिया भर में लाखों यूजर्स है, जो अलग-अलग तरह की वीडियोज के लिए इसपर निर्भर रहते हैं। ऐसे में कंपनी समय-समय पर फीचर्स को अपग्रेड करती रहती है या नए फीचर्स लाती रहती है। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए कंपनी ने दो नए फीचर्स की टेस्टिंग शुरू की है।

जैसे कि हम जानते हैं कि अन्य ऐप्स की तरह YouTube भी हमेशा नए फीचर्स पर काम करता रहता है। इनमें से कुछ फीचर्स सामने नहीं रहते, जबकि उनमें से कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए उपलब्ध होते हैं। मगर इसके अलावा एक तीसरा सेट भी है, जिसे 'एक्सपेरिमेंटल फीचर्स' कहा जाता है, जिसे YouTube प्रीमियम कस्टमर्स के लिए पेश किया जाता है और उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, कंपनी उन्हें आगे ले जाने का निर्णय लेती है।

नए फीचर्स की टेस्टिंग

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म अब ऐसे दो फीचर्स का परीक्षण कर रहा है। ये फीचर्स- Avoid accidental taps with Lock Screen और Long press to watch at 2x हैं। आइये जानते हैं कि क्या है ये फीचर्स और कैसे काम करते हैं।

Avoid accidental taps with Lock Screen फीचर

इस नए 'एक्सपेरिमेंटल फीचर' प्रीमियम यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर वीडियो देखते समय टच इनपुट को अक्षम करने देगा , ताकि एक्सीडेंटल टैप से वीडियो रुक न जाए, छोड़ न दिया जाए या बाधित न हो जाए।

फ़ुल-स्क्रीन मोड में वीडियो देखते समय, टेस्टर स्क्रीन के ऊपरी-बाए कोने में गियर आइकन पर टैप कर सकते हैं और लॉक स्क्रीन का चयन कर सकते हैं। यह सुविधा केवल 5 अगस्त तक परीक्षण के लिए एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध है।

Long press to watch at 2x फीचर

यह YouTube यूजर्स को वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाने की अनुमति देता है, लेकिन इसमें कई स्टेप शामिल हैं। अभी यूजर्स को तीन डॉट मेनू को एक्सेस करने के लिए वीडियो पर टैप करना होता है, फिर प्लेबैक स्पीड पर टैप करना होता और अलग-अलग विकल्पों में से चुनना होता है।

नई सुविधा यूजर्स को वीडियो देखते समय वीडियो प्लेयर पर कहीं भी लंबे समय तक प्रेस करने में सक्षम बनाएगी, जिससे प्लेबैक स्पीड ऑटोमेटिकली 2x हो जाएगी। यह सुविधा 13 अगस्त तक परीक्षण के लिए उपलब्ध है।

'स्टेबल वॉल्यूम' फीचर का परीक्षण

हाल ही में आई एक रिपोर्ट में पता चला है कि यूट्यूब अपने ऐप पर ‘स्टेबल वॉल्यूम’ पर भी काम कर रहा है। यह वीडियो सेटिंग पेज पर एम्बिएंट मोड विकल्प के अंतर्गत दिखाई देता है। फिलहाल सभी यूजर्स के पास इसका एक्सेस नहीं है। यह विशेष सुविधा विभिन्न चैनलों से वीडियो देखते समय अप्रत्याशित वॉल्यूम परिवर्तन को रोक सकती है।