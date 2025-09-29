Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अब नहीं आएंगे Ads! YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, कीमत जानें

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 02:18 PM (IST)

    टेक्नोलॉजी डेस्क नई दिल्ली। YouTube पर वीडियो देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। गूगल ने भारत में YouTube Premium Lite सब्सक्रिप्शन प्लान लॉन्च किया है। इस प्लान की कीमत ₹89 प्रति माह है जो किफ़ायती है। इस प्लान में यूजर्स को गेमिंग फैशन ब्यूटी न्यूज और कई अन्य कैटेगरी के वीडियो बिना विज्ञापन के देखने को मिलेंगे।

    prefferd source google
    Hero Image
    अब नहीं आएंगे Ads! YouTube Premium Lite भारत में लॉन्च, कीमत जानें

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। क्या आप भी YouTube पर रोजाना ढेर सारे वीडियो देखते हैं, लेकिन बीच-बीच में आने वाले विज्ञापनों से परेशान रहते हैं? Google अब आपके लिए इन एड्स को हटाने का एक सस्ता उपाय लेकर आया है। जी हां, वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube ने भारत में एक नया सब्सक्रिप्शन प्लान, YouTube Premium Lite लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे एक किफायती विकल्प के तौर पर पेश किया है, जिससे यूजर्स कम कीमत में एड-फ्री वीडियो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। आइए इस प्लान की कीमत और डिटेल्स के बारे में विस्तार से जानते हैं...

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    YouTube Premium Lite की कीमत

    नए YouTube Premium Lite प्लान की कीमत भारत में ₹89 प्रति माह रखी गई है, जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के स्टूडेंट प्लान के जितनी ही है। इस प्लान में कंपनी यूजर्स को गेमिंग, फैशन, ब्यूटी, न्यूज और कई अन्य कैटेगरीज के ज्यादातर वीडियोस को एड-फ्री देखने की सुविधा दे रही है। हालांकि कंपनी ने ये क्लियर नहीं किया है कि 'most videos ad-free' का मतलब क्या है यानी यह फिलहाल साफ नहीं है।

    यह प्लान सस्ता तो है लेकिन कंपनी ने इस प्लान में YouTube Music की सुविधा भी नहीं दी है, जबकि रेगुलर YouTube प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ यूजर्स को न सिर्फ यूट्यूब के प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, बल्कि YouTube Music का फ्री एक्सेस भी मिलता है।

    YouTube प्रीमियम में क्या खास?

    YouTube प्रीमियम में कंपनी ऐड-फ्री वीडियो के साथ-साथ बैकग्राउंड में वीडियो प्ले करने और उन्हें ऑफलाइन डाउनलोड करने की सुविधा भी देती है, जो इसे और भी खास बनाता है, लेकिन YouTube प्रीमियम लाइट सब्सक्रिप्शन में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है।

    लाइट सब्सक्रिप्शन सिर्फ ऐड-फ्री वीडियो देखने की सुविधा देगा। हालांकि कंपनी का कहना है कि नया प्लान सभी डिवाइस पर काम करेगा चाहे वह स्मार्टफोन हो, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी हो। वहीं, म्यूजिक कंटेंट, शॉर्ट्स और सर्च या ब्राउज़िंग के दौरान एड्स दिखाए जा सकते हैं।

    यह भी पढ़ें- Flipkart-Amazon सेल: 65 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी