Flipkart-Amazon सेल: 65 इंच के Smart TV पर सबसे बड़ी डील्स, लिस्ट में Sony और Samsung भी

त्योहारों के सीजन में ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। इस सेल में स्मार्टफोन्स के साथ-साथ स्मार्ट टीवी पर भी भारी छूट मिल रही है। Samsung LG Sony और Xiaomi जैसे ब्रांड के टीवी कम दामों पर उपलब्ध हैं। 58990 रुपये में सैमसंग 56990 रुपये में एलजी और 67490 रुपये में सोनी के स्मार्ट टीवी खरीदने का शानदार मौका है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। नवरात्र के साथ ही त्योहारों का सीजन भी शुरू हो गया है। इसके साथ ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर साल की सबसे बड़ी सेल भी जारी है। फ्लिपकार्ट पर बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है। इस सेल में न सिर्फ स्मार्टफोन्स, बल्कि स्मार्ट टीवी पर भी इस समय सबसे बड़ी डील्स मिल रही हैं। सोनी, LG और सैमसंग जैसे ब्रांड के टीवी भी इस समय बेहद कम दामों पर खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। इस बीच, हमने आपके लिए सेल में मिल रही 5 बेहतरीन स्मार्ट टीवी डील्स की लिस्ट बनाई है। आइए उन पर एक नजर डालते हैं...

Samsung Crystal 4K Infinity Vision 65 inch Ultra HD (4K) LED Smart Tizen TV 2025 लिस्ट में सबसे पहला टीवी सैमसंग का है, जो फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में सिर्फ ₹58,990 में उपलब्ध है। इतना ही नहीं इस टीवी पर खास बैंक ऑफर भी मिल रहे हैं, जहां HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस टीवी पर ₹3000 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI के साथ इस टीवी पर ₹1500 तक का डिस्काउंट मिल रहा है। इतना ही नहीं इस टीवी पर खास एक्सचेंज ऑफर भी दिया जा रहा है, जहां आप ₹4650 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट ले सकते हैं।

LG 164 cm (65 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV लिस्ट में दूसरा टीवी LG का है, जो अमेजन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में सिर्फ ₹56,990 में उपलब्ध है। इस टीवी पर कुछ बेहतरीन बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं, जिससे आप इसे और भी कम कीमत पर खरीद सकते हैं। SBI डेबिट कार्ड से इस टीवी पर ₹1,500 की छूट मिल सकती है, जबकि EMI ऑप्शन के साथ ₹1,750 तक की छूट मिल सकती है। इसके अलावा, एक स्पेशल नो-कॉस्ट EMI ऑप्शन भी उपलब्ध है, जिससे आप इस टीवी को ₹5,722 की EMI पर खरीद सकते हैं। कंपनी इस टीवी के साथ फ्री इंस्टॉलेशन भी दे रही है।

SONY Bravia 2 163.9 cm (65 inch) Ultra HD (4K) LED Smart Google TV लिस्ट में तीसरा टीवी सोनी का है, जिसे आप फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज सेल में अभी सिर्फ ₹67,490 में खरीद सकते हैं। इस टीवी पर 51% तक की छूट मिल रही है। अगर आप इसे किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या UPI से पेमेंट करके खरीदते हैं, तो आपको ₹1,000 की छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन और एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड EMI ऑप्शन के साथ इस टीवी पर ₹1,500 तक की छूट मिल रही है, जबकि एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के साथ इस पर ₹1,250 की छूट मिल रही है। इसके अलावा, आपको ₹4,650 तक का एक्सचेंज डिस्काउंट भी मिल रहा है, जो इस टीवी को सस्ते में खरीदने का एक शानदार ऑफर है। इस टीवी में PlayStation 5 के लिए भी खास फीचर्स दिए गए हैं।

TCL 65 inches Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV लिस्ट में अगला टीवी अमेजन सेल में सिर्फ ₹45,990 में उपलब्ध है, जो TCL कंपनी का है। इस टीवी पर भी शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं, जहां आप SBI डेबिट कार्ड से इस टीवी पर ₹1500 की छूट ले सकते हैं, वहीं EMI ऑप्शन पर आपको इस टीवी पर ₹1750 तक की छूट मिल रही है। जबकि नॉन EMI ऑप्शन पर आप क्रेडिट कार्ड से ₹1500 की छूट ले सकते हैं।