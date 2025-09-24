Xiaomi की नई स्मार्टवॉच और स्पेशल एडिशन बैंड लॉन्च, जानें कीमत-फीचर्स

Xiaomi ने अपनी नई वियरेबल लाइनअप को एक्सपैंड करते हुए Watch S4 41mm और Smart Band 10 Glimmer Edition को ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किया है। Watch S4 में HyperOS 2 150 स्पोर्ट्स मोड्स और 8 दिन की बैटरी लाइफ का दावा किया गया है जबकि Smart Band 10 Glimmer Edition गोल्डन कलर ऑप्शन और एडवांस्ड हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के साथ आता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi Watch S4 41mm और Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition बुधवार को सेलेक्टेड ग्लोबल मार्केट्स में लॉन्च किए गए। Xiaomi Watch S4 41mm में 1.32-इंच AMOLED डिस्प्ले, HyperOS 2, 150 स्पोर्ट्स मोड्स और 5 ATM वाटर रेजिस्टेंस दिया गया है। ये 320mAh बैटरी से लैस है जो आठ दिन तक चलने का दावा करती है। Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition, गोल्डन कलर ऑप्शन में आता है और इसमें वही फीचर्स हैं जो स्टैंडर्ड Smart Band 10 में हैं। इसमें 1.72-इंच AMOLED स्क्रीन, AI स्विम स्ट्रोक डिटेक्शन, एडवांस्ड स्लीप और हार्ट रेट ट्रैकिंग, 5 ATM वाटर रेसिस्टेंस और 233mAh बैटरी दी गई है।

Xiaomi Watch S4 41mm और Smart Band 10 Glimmer Edition की कीमत Xiaomi Watch S4 41mm की प्राइस ब्लैक, मिंट ग्रीन और व्हाइट कलर ऑप्शन्स के लिए EUR 159 (लगभग 16,600 रुपये) से शुरू होती है। वहीं, सनसेट गोल्ड वेरिएंट की कीमत EUR 219 (लगभग 22,800 रुपये) है। दूसरी तरफ, Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition की कीमत EUR 79 (लगभग 8,200 रुपये) से शुरू होती है।

Xiaomi Watch S4 41mm के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi Watch S4 41mm में 1.32-इंच सर्कुलर AMOLED डिस्प्ले है जो 466×466-पिक्सल रेजोल्यूशन, 60Hz रिफ्रेश रेट और 1,500 nits पीक ब्राइटनेस ऑफर करता है। स्क्रीन 41mm स्टेनलेस स्टील केसिंग के अंदर दी गई है। इसमें 4-LED + 4PD हार्ट रेट सेंसर है जो पल्स, ब्लड ऑक्सीजन (SpO2), स्ट्रेस लेवल, स्लीप पैटर्न और मेंस्ट्रुअल साइकिल्स मॉनिटर करता है। ये अपग्रेडेड Xring T1 चिप से पावर्ड है, जिसे स्टैंडर्ड Watch S4 से 35 प्रतिशत ज्यादा एफिशिएंट बताया गया है।

आउट ऑफ द बॉक्स, ये स्मार्टवॉच HyperOS 2 पर चलती है और 150 स्पोर्ट्स मोड्स सपोर्ट करती है, जिसमें रियल-टाइम स्विम हार्ट रेट ट्रैकिंग भी शामिल है। इसमें 5 ATM वॉटर-रेसिस्टेंस रेटिंग है और कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Galileo, Glonass, Beidou और QZSS सपोर्ट करती है।

इसका साइज 41.2×41.2×9.5mm और वजन 32g है। कंपनी के मुताबिक Xiaomi Watch S4 41mm को पावर देने वाली 320mAh बैटरी एक चार्ज पर आठ दिन तक चल सकती है। Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स Xiaomi Smart Band 10 Glimmer Edition में 1.72-इंच (212×520 पिक्सल) पिल-शेप्ड AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 1,500 nits पीक ब्राइटनेस और ऑटोमैटिक ब्राइटनेस एडजस्टमेंट है। इसमें 5ATM वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग दी गई है। ये 9-axis सेंसर से लैस है, जो हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग फंक्शनैलिटीज को बेहतर बनाता है।

Band 10 Glimmer Edition AI-एन्हांस्ड स्विम स्ट्रोक ट्रैकिंग, डीटेल्ड स्लीप एनालिसिस विद एक्सपर्ट-गाइडेड इम्प्रूवमेंट प्लान्स और कंटीन्यूस हार्ट रेट मॉनिटरिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। ये Xiaomi के AIoT इकोसिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे यूजर्स PCs, टैबलेट्स, स्मार्ट होम डिवाइसेस और Xiaomi इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डायरेक्टली बैंड से मैनेज कर सकते हैं।