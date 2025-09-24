12000mAh की बड़ी बैटरी के साथ Redmi का नया टैबलेट हुआ लॉन्च, इतनी है कीमत

Redmi ने अपना नया Redmi Pad 2 Pro टैबलेट लॉन्च कर दिया है। ये टैबलेट कंपनी ने अपने ग्लोबल लॉन्च इवेंट में पेश किया जहां Xiaomi 15T 15T Pro Watch S4 और Band 10 भी अनाउंस किए गए। इसमें Snapdragon चिपसेट 12000mAh बैटरी और क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है जो Dolby Atmos और Hi-Res Audio सपोर्ट के साथ आता है।

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Redmi Pad 2 Pro को बुधवार को Xiaomi के सब-ब्रांड द्वारा लॉन्च किया गया। कंपनी ने अपना नया टैबलेट सितंबर 2025 ग्लोबल लॉन्च इवेंट में अनवील किया। ये लॉन्च इवेंट चीन में Xiaomi 17 सीरीज की लॉन्चिंग से एक दिन पहले हुआ। इसके अलावा, कंपनी ने अपने इवेंट में Xiaomi 15T, Xiaomi 15T Pro, Watch S4 और Band 10 भी पेश किए। नया टैबलेट Snapdragon चिपसेट से पावर्ड है और इसमें 12,000mAh बैटरी मिलती है। इसमें Dolby Atmos और Hi-Res Audio सपोर्ट वाला क्वाड-स्पीकर सेटअप दिया गया है।

Redmi Pad 2 Pro की कीमत और उपलब्धता Redmi Pad 2 Pro की शुरुआती कीमत 6GB रैम + 128GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए EUR 299.9 (करीब 31,000 रुपये) है, जबकि 8GB रैम + 256GB स्टोरेज वाले टॉप-ऑफ-द-लाइन मैट ग्लास ऑप्शन की कीमत EUR 379.9 (करीब 40,000 रुपये) रखी गई है। वहीं, 5G सपोर्ट वाले ऑप्शन की कीमत EUR 379.9 (करीब 40,000 रुपये) है।

इसे लैवेंडर पर्पल, सिल्वर और ग्रेफाइट ग्रे कलर ऑप्शन्स में ऑफर किया जाएगा। Redmi Pad 2 Pro के साथ एक कीबोर्ड और एक रेडमी स्मार्ट पेन स्टाइलस दिया जा सकता है, जिनकी कीमत क्रमशः EUR 99.9 (लगभग 10,000 रुपये) और EUR 69.9 (लगभग 7,000 रुपये) है।

Redmi Pad Pro के स्पेसिफिकेशन्स Redmi Pad 2 Pro में 12.1-इंच का डिस्प्ले दिया गया है जिसमें 120Hz रिफ्रेश रेट और 2.5K रेजोल्यूशन मिलता है। ये Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट से लैस है, जिसे 6GB RAM और 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ पेयर किया गया है। इसमें क्वाड-स्पीकर सेटअप है, जिसमें ऊपर दो और नीचे दो स्पीकर दिए गए हैं। ये Dolby Atmos, Hi-Res Audio और 300 percent ऑडियो बूस्ट सपोर्ट करता है।

Redmi का नया टैबलेट एक डेडिकेटेड MicroSD कार्ड स्लॉट के साथ आता है, जिससे यूजर्स ऑनबोर्ड स्टोरेज को 2TB तक बढ़ा सकते हैं। इसमें बैक पर 8-मेगापिक्सल सेंसर वाला सिंगल रियर कैमरा यूनिट है, जिसे पिल-शेप कैमरा मॉड्यूल में रखा गया है। इसके साथ LED फ्लैश भी बैक पर मिलता है। Redmi Pad 2 Pro में 12,000mAh बैटरी दी गई है जो 33W वायर्ड चार्जिंग और 27W रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करती है।