    सर्दियों की कर लें तैयारी! Flipkart-Amazon सेल में सस्ते मिल रहे हैं गीजर, देखें टॉप 5 डील्स

    By Sameer Saini Edited By: Sameer Saini
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 05:30 PM (IST)

    फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में क्रॉम्पटन बजाज और हैवेल्स के गीजर पर भारी छूट मिल रही है। 5-स्टार रेटेड क्रॉम्पटन गीजर 5499 रुपये में उपलब्ध है जबकि हावेल्स का 15 लीटर गीजर 7240 रुपये में मिल रहा है। बजाज का 25 लीटर का गीजर 7090 रुपये में खरीदा जा सकता है।

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। फ्लिपकार्ट पर इन दिनों बिग बिलियन डेज सेल और अमेजन पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है जिसमें अभी से क्रॉम्पटन, बजाज और हैवेल्स जैसे ब्रांड के बेहतरीन गीजर काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहे हैं। इसमें एनर्जी-एफ्फिसिएंट ऑप्शंस से लेकर हाई कैपेसिटी वाले वॉटर हीटर शामिल हैं। वहीं, हमने आपके लिए सेल के दौरान मिल रही 5 बेस्ट डील्स को शॉर्टलिस्ट किए हैं। चलिए इन पर एक नजर डालते हैं...

    Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater

    अमेजन सेल में क्रॉम्पटन का 15 लीटर का 5 Star रेटेड स्टोरेज वाटर हीटर अभी काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है। सेल के दौरान आप इस गीजर को सिर्फ 5,499 रुपये में खरीद सकते हैं। SBI Debit कार्ड के साथ इस गीजर पर 1500 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जिसके बाद गीजर की कीमत और भी कम हो जाती है।

    HAVELLS Instanio Prime 15 L Storage Water Geyser

    फ्लिपकार्ट पर हावेल्स का यह 15 लीटर का 4 Star रेटेड स्टोरेज वाटर हीटर भी सेल के दौरान काफी सस्ते में मिल रहा है। सेल के दौरान आप इस गीजर को सिर्फ 7,240 रुपये में खरीद सकते हैं। HDFC Bank Cardless EMI के साथ इस गीजर पर 1500 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जिसके बाद गीजर की कीमत और भी कम हो जाती है।

    Bajaj Shield Series New Shakti 25L Vertical Storage Water Heater

    बजाज का यह गीजर भी इस सेल में काफी ज्यादा सस्ते में मिल रहा है जिसमें आपको 25 लीटर कैपेसिटी मिलती है। अमेजन की सेल में आप इसे सिर्फ 7,090 रुपये में खरीद सकते हैं। SBI Debit Card के साथ इस गीजर पर भी 1500 रुपये तक की छूट मिल रही है। ऑफर्स के बाद गीजर की कीमत और भी कम हो जाती है।

    Orient Electric Cronos Pro 25 L Storage Water Geyser

    फ्लिपकार्ट पर हैवेल्स का यह 25 लीटर का 4 Star रेटेड स्टोरेज वाटर हीटर भी सेल के दौरान काफी सस्ते में मिल रहा है। सेल के दौरान आप इस गीजर को तो सिर्फ 4,999 रुपये में खरीद सकते हैं। HDFC Bank Cardless EMI के साथ इस गीजर पर 1500 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल रहा है जिसके बाद गीजर की कीमत काफी कम हो जाती है।

    Voltas AquaPro 25 L Storage Water Geyser

    फ्लिपकार्ट की सेल में Voltas का यह 25 लीटर स्टोरेज वाटर हीटर भी काफी सस्ते में मिल रहा है। सेल के दौरान आप इस गीजर को मात्र 5,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस गीजर पर भी HDFC Bank Cardless EMI ऑप्शन के साथ 1500 रुपये तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक ऑफर के साथ तो इस गीजर की कीमत और भी कम हो जाती है। 

