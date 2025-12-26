Xiaomi की नई स्मार्टवॉच हुई लॉन्च, EMG सेंसर से है लैस; मसल हेल्थ करती है मॉनिटर

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। Xiaomi Watch 5 को स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने गुरुवार को चीन में अपने फ्लैगशिप Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Ultra Leica Edition और Buds 6 के साथ लॉन्च किया। ये नई स्मार्टवॉच टेक फर्म के लाइनअप में लेटेस्ट एडिशन है। इसमें हार्ट रेट मॉनिटरिंग, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग और ECG ट्रैकिंग जैसे कई हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स हैं। इसमें एक EMG सेंसर भी है, जो स्मार्टवॉच को यूजर की मसल हेल्थ को मॉनिटर करने की सुविधा देता है। ये अभी कंपनी की वेबसाइट पर चार अलग-अलग कलर ऑप्शन में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है।

Xiaomi Watch 5 की कीमत और उपलब्धता Xiaomi Watch 5 की कीमत एकमात्र साइज ऑप्शन के लिए CNY 1,999 (लगभग 15,000 रुपये) तय की गई है। दूसरी ओर, Xiaomi Watch 5 के eSIM वेरिएंट की कीमत CNY 2,299 (लगभग 29,000 रुपये) है।

ये अभी Xiaomi China ऑनलाइन स्टोर के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध है। कंपनी ने स्मार्टवॉच को ब्लैक फ्लोरोएलास्टोमर स्ट्रैप, खाकी ग्रीन फ्लोरोपॉलीमर स्ट्रैप, गोल्ड और ब्राउन जेनुइन लेदर स्ट्रैप और सॉफ्ट ब्लू जेनुइन लेदर स्ट्रैप (चाइनीज से ट्रांसलेटेज) कलर ऑप्शन में पेश किया है।

Xiaomi Watch 5 के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi Watch 5 में 1.54-इंच AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 312 ppi पिक्सेल डेंसिटी, 480x480 पिक्सल रेजोल्यूशन और 1,500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस है। इसमें एक सर्कुलर डायल है, जिसमें साइड में एक रोटरी क्राउन और एक नेविगेशन बटन है। हेल्थ ट्रैकिंग फीचर्स के मामले में, ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग, SpO2 ब्लड-ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग और ECG ट्रैकिंग को सपोर्ट करता है।

इसे इनेबल करने के लिए Xiaomi की Watch 5 में एक हार्ट रेट सेंसर, एक SpO2 सेंसर, एक ECG सेंसर और एक EMG सेंसर है। कंपनी का दावा है कि ये EMG सेंसर के साथ आने वाली पहली स्मार्टवॉच है, जो यूजर की मसल हेल्थ को मॉनिटर करने में मदद करती है। ऑनबोर्ड सेंसर की लिस्ट में एक एक्सेलेरोमीटर, एक जायरोस्कोप, एक जियोमैग्नेटिक सेंसर, एक बैरोमेट्रिक प्रेशर सेंसर और एक एम्बिएंट लाइट सेंसर भी शामिल है।