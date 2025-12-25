Language
    गिटार ट्यूनिंग से लेकर ऑक्सीजन लेवल तक, क्या आप जानते हैं अपने स्मार्टफोन के ये 'सुपर पावर्स'?

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 09:54 PM (IST)

    स्मार्टफोन केवल बातचीत का जरिया नहीं, बल्कि एडवांस्ड सेंसर्स का एक पावरहाउस है। हम यहां बताने जा रहे हैं कि कैसे आप अपने फोन के माइक्रोफोन, लाइट सेंसर ...और पढ़ें

    स्मार्टफोन से किए जा सकते हैं ये 5 स्मार्ट काम। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन की खूबी यही है कि एक ही डिवाइस आपके सारे दैनिक कार्यों को आसान बना देती है। हम स्मार्टफोन को जितना स्मार्ट मानते रहे हैं, यह उससे भी अधिक है। केवल इसके सेंसर से ही आप कई सारे कार्यों की कर सकते हैं, जिसके लिए महंगे उपकरणों की जरूरत होती है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ दिलचस्प प्रयोग, जिन्हें आप स्मार्टफोन के सेंसर से कर सकते हैं।

    मापें वाद्ययंत्रों की पिच: अगर आप संगीत के शौकीन हैं तो अपने म्यूजिक उपकरण को फोन एप के साथ ट्यून कर सकते हैं, जैसे GuitarTuna एप से आप गिटार को ट्यून कर सकते हैं। यह एप फोन के माइक्रोफोन से साउंड को रिकार्ड करके स्ट्रिंग की पिच के साथ मैच करता है। ऐसे कई सारे म्यूजिक एप आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं।

    रोशनी के स्तर को जांचें: अगर आप किसी प्रकाश के स्रोत, जैसे टार्च, बल्ब आदि की रोशनी के स्तर को जांचना चाहते हैं तो फोन का प्रयोग कर सकते हैं। लक्स मीटर जैसे एप्स फोन के अंदर मौजूद एबिएंट लाइट सेंसर का प्रयोग करके बता सकते हैं कि फोन का सेंसर कितनी रोशनी महसूस कर रहा है। इस तरह के एप्स से इनडोर लाइट को मापा जा सकता है।

    साउंड लेवल को मापें: साउंड मीटर, डेसिबल एक्स, निओस साउंड लेवल मीटर जैसे एप्स फोन के माइक्रोफोन का प्रयोग करके आवाज के स्तर को डेसिबल में मापते हैं। सुनने के लिए कोई साउंड कितना परफेक्ट है, इसे आप अपने फोन से आसानी से जांच सकते हैं। ध्यान रखें दूरी के साथ साउंड का लेवल कम हो जाता है। फोन को स्पीकर के सामने रखने के बजाय उस स्थान पर रखें जहां से आवाज सुनना चाहते हैं।

    वायुमंडलीय दाब का स्तर जांचें: बैरोमीटर के जरिए हवा का तब मापा जाता है। कई सारे फोन में बिल्ट-इन बैरोमीटर की सुविधा होती है। अगर यह आपके फोन में नहीं है तो आप थर्ड पार्टी एप से यह जांच सकते हैं। ऊंचाई वाले स्थानों पर इस तरह के टूल्स काफी उपयोगी साबित होते हैं।

    ब्लड ऑक्सीजन मापें: हेल्थ एप्स ब्लड आक्सीजन सैचुरेशन का अंदाजा लगाने के लिए फोन या कनेक्टेड वॉच में लगे सेंसर का प्रयोग करते हैं। सांस लेने में परेशानी होने या अधिक ऊंचाई पर होने पर आप इससे आक्सीजन का स्तर जांच सकते हैं। हालांकि, इस पर पूरी तरह विश्वास करने के बजाय इसे शुरुआती चेतावनी संकेत के तौर पर ही लेना चाहिए।

