Xiaomi 17 Ultra हुआ लॉन्च, 200MP Leica-ट्यून्ड कैमरे से है लैस; पावरफुल प्रोसेसर भी है

टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने गुरुवार को चीन में अपनी फ्लैगशिप लाइनअप के चौथे मॉडल के तौर पर Xiaomi 17 Ultra को लॉन्च किया। ये Xiaomi 15 Ultra का सक्सेसर है, जिसे इस साल की शुरुआत में देश में पेश किया गया था। ये स्मार्टफोन अपने पिछले मॉडल की तुलना में बैटरी, चिपसेट, परफॉर्मेंस और कैमरों सहित कई अपग्रेड ऑफर करता है। नया Xiaomi 17 Ultra क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा-कोर Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जो 3nm प्रोसेस पर बना है। इस फोन में Leica-ट्यून्ड रियर कैमरा सेटअप है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का मेन शूटर और 200-मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा है।

Xiaomi 17 Ultra की कीमत और उपलब्धता Xiaomi 17 Ultra की कीमत 12GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले बेस वेरिएंट के लिए CNY 6,999 (लगभग 90,000 रुपये) से शुरू है। वहीं, 16GB रैम + 512GB स्टोरेज वाले हायर-एंड ऑप्शन की कीमत CNY 7,499 (लगभग 96,000 रुपये) रखी गई है। इसी तरह टॉप-ऑफ-द-लाइन 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत CNY 8,499 (लगभग 1,09,000 रुपये) तय की गई है।

दूसरी ओर, Xiaomi 17 Ultra Leica एडिशन की कीमत 16GB रैम + 512GB स्टोरेज ऑप्शन के लिए CNY 7,999 (लगभग 1,02,000 रुपये) और 16GB रैम + 1TB स्टोरेज वेरिएंट के लिए CNY 8,999 (लगभग 1,15,000 रुपये) रखी गई है। इसे ब्लैक और ऑफ व्हाइट शेड्स में पेश किया गया है।

नया Xiaomi 17 Ultra चीन में 27 दिसंबर को Xiaomi ऑनलाइन स्टोर के जरिए सेल के लिए उपलब्ध होगा। इसे ब्लैक, व्हाइट, कोल्ड स्मोकी पर्पल और स्टारी ग्रीन (चीनी से अनुवादित) कलर में पेश किया गया है। Xiaomi 17 Ultra के स्पेसिफिकेशन्स और फीचर्स Xiaomi 17 Ultra Android 16-बेस्ड HyperOS 3 पर चलता है। इसमें 6.9-इंच का 1.5K LTPO AMOLED डिस्प्ले है जिसमें 120Hz तक रिफ्रेश रेट, 1,060 निट्स तक पीक ब्राइटनेस और ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास 3 प्रोटेक्शन है। ये फोन क्वालकॉम के फ्लैगशिप ऑक्टा कोर 3nm स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 चिपसेट से लैस है, जिसे Adreno 840 GPU के साथ पेयर किया गया है। इसमें 16GB तक LPDDR5x Ultra RAM और 1TB UFS 4.1 ऑनबोर्ड स्टोरेज भी है।

फोटोग्राफी की बात करें तो, Xiaomi 17 Ultra में Leica-ट्यून्ड ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट है, जिसमें 1-इंच सेंसर और ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन के साथ 50-मेगापिक्सल LOFIC Omnivision 1050L प्राइमरी शूटर है। इसमें 50-मेगापिक्सल Samsung JN5 अल्ट्रावाइड कैमरा और 200-मेगापिक्सल पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा भी है जो 3.2x से 4.3x कंटीन्यूअस ऑप्टिकल ज़ूम को सपोर्ट करता है। ये फोन 4K रेजोल्यूशन तक के वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। फ्रंट में, हैंडसेट में 50-मेगापिक्सल OV50M सेल्फी कैमरा भी है।