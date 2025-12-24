Language
    11,999 रुपये में लॉन्च हुआ ये नया टैबलेट, मिलेगी Wi-Fi और सेलुलर दोनों कनेक्टिविटी

    By Saket Singh Baghel Edited By: Saket Singh Baghel
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 06:39 PM (IST)

    itel Vista Tab 30 को भारत में लॉन्च किया गया है। ये एक बजट टैबलेट है। ये 12 हजार से कम कीमत वाला ऐसा टैबलेट है, जिसमें सेलुलर और वाई-फाई दोनों कनेक्टि ...और पढ़ें

    itel ने Vista Tab 30 भारत में लॉन्च किया है। 

    टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। itel ने Vista Tab 30 लॉन्च किया है, जो एक 11-इंच का FHD टैबलेट है। ये स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। जो लर्निंग और डेली यूज के लिए भरोसेमंद और किफायती हार्डवेयर चाहते हैं। Vista Tab 30 की भारत में कीमत 11,999 रुपये रखी गई है। ये 12,000 रुपये से कम कीमत वाला एकमात्र टैबलेट है जिसमें सेलुलर और वाई-फाई दोनों कनेक्टिविटी हैं, जो इसे उन यूजर्स के लिए सूटेबल बनाता है जिन्हें ट्रैवल करते समय या सीमित वाई-फाई कवरेज वाले इलाकों में इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है।

    Vista Tab 30 में 128GB स्टोरेज कैपेसिटी, 4GB + 8GB RAM है और ये ऑक्टा-कोर Unisoc T606 प्रोसेसर से लैस है। इस डिवाइस में 8mm की पतली मेटैलिक बॉडी, क्वाड स्पीकर और बिना बार-बार चार्ज किए लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए 7000mAh की बड़ी बैटरी है। itel इसके साथ 1,999 रुपये का एक फ्री लेदरबैक कवर भी दे रहा है, जो 15,000 रुपये से कम कीमत वाले टैबलेट सेगमेंट में आमतौर पर नहीं देखा जाता है।

    एजुकेशन और प्रोडक्टिविटी के लिए, Vista Tab 30 में itel का AI वॉयस असिस्टेंट और ऐप्स पहले से इंस्टॉल हैं। इसमें लर्निंग सेंटर (K-12 करिकुलम कंटेंट), iPulse Kids Space और स्क्रीन प्रोजेक्शन शामिल हैं, जो इसे स्टूडेंट्स और फैमिली के लिए सूटेबल बनाता है। ये टैबलेट स्पेस ग्रे और स्काई ब्लू कलर ऑप्शन में उपलब्ध है और इसे भारत में itel के रिटेल स्टोर्स के जरिए खरीदा जा सकेगा।

    itel का कहना है कि Vista Tab 30 डिजिटल डिवाइड को खत्म करने और टियर 3, 4 और 5 शहरों के यूजर्स के लिए फीचर-रिच टैबलेट लाने के लिए बनाया गया है। डिवाइस की डुअल कनेक्टिविटी, बड़ी बैटरी और साथ में मिलने वाली एक्सेसरीज का मकसद एंट्री-लेवल टैबलेट मार्केट में बेहतर वैल्यू फॉर मनी ऑफर करना है।

