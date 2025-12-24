OnePlus का टर्बो गेमिंग 5G फोन: 9,000mAh की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर भी
OnePlus जल्द ही अपना नया गेमिंग-फोकस्ड स्मार्टफोन OnePlus Turbo लॉन्च करने जा रहा है। इसमें 165Hz रिफ्रेश रेट वाला BOE डिस्प्ले और Snapdragon 8s Gen 4 ...और पढ़ें
टेक्नोलॉजी डेस्क, नई दिल्ली। OnePlus जल्द ही अपना नया OnePlus Turbo फोन लॉन्च करने जा रहा है जिसे अगले महीने चीन में गेमिंग-फोकस्ड स्मार्टफोन के तौर पर पेश किया जाएगा। हालिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि आने वाली सीरीज में डिस्प्ले क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर कंपनी का सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। फोन में स्मूथ विज़ुअल्स और बेहतर आई प्रोटेक्शन के लिए हाई-एंड BOE डिस्प्ले मिलेगा। कंपनी एक Turbo मॉडल चीनी मार्केट के बाहर भी लॉन्च कर सकती है। चलिए पहले इसके संभावित स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जान लेते हैं...
OnePlus Turbo के संभावित स्पेसिफिकेशन्स
रिपोर्ट्स के अनुसार OnePlus Turbo में 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट वाला BOE का कस्टम 1.5K LTPS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि इस स्क्रीन में खुद से डेवलप किया गया डिस्प्ले P3 लाइट चिप और फ्लैगशिप-ग्रेड ल्यूमिनेसेंट मटीरियल का यूज किया जा सकता है। OnePlus Turbo को भारत सहित ग्लोबल लेवल पर भी लॉन्च किया जाएगा। इस डिवाइस में 80W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट के साथ 9,000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी।
जनवरी में लॉन्च हो सकती है Turbo सीरीज
अभी फोन के ज्यादा कैमरा डिटेल्स सामने नहीं आए हैं। OnePlus Turbo में दो रियर कैमरे होने की बात कही जा रही है, लेकिन सेंसर या फीचर्स के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। OnePlus ने भी अभी तक किसी भी ग्लोबल लॉन्च टाइमलाइन की घोषणा नहीं की है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी जनवरी में चीन में Turbo सीरीज को पेश कर सकती है।
मिलेगा स्नैपड्रैगन प्रोसेसर
रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि OnePlus Turbo में 6.78-इंच का फ्लैट BOE LTPS डिस्प्ले मिल सकता है। यह फोन लेटेस्ट Android 16 पर रन कर सकता है। डिवाइस में Snapdragon 8s Gen 4 चिपसेट मिल सकता है। डिवाइस में 16GB तक LPDDR5x RAM और 512GB तक UFS 4.1 स्टोरेज भी मिलने की उम्मीद है।
कंपनी एक और Turbo वेरिएंट भी पेश कर सकती है, जिसमें Snapdragon 7 सीरीज चिपसेट मिल सकता है। हालांकि दोनों मॉडल 165Hz रिफ्रेश रेट और 9,000mAh-क्लास की बैटरी से लैस होंगे।
